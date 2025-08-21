Se presentó INDIGO, un nuevo desarrollo residencial en NORDELTA

Se trata de un proyecto exclusivo que cuenta con cinco torres, ubicado en el barrio Islas del Canal está rodeado de 300 metros de costa al río, con vistas a la bahía y al canal mayor del Río Luján.

NXT, empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado es la desarrolladora que lleva adelante el emprendimiento INDIGO Nordelta, un nuevo proyecto residencial que cuenta con cinco torres dispuestas dentro de un lote con doble frente y vistas a espejos de agua (Canal Mayor del Río Luján y Puerto Escondido).

El valor promedio por metro cuadrado ronda los USD 3.600/m2; las unidades van desde los USD 685.000 hasta USD 1.100.000 (pent-houses). Con una superficie total construida de 22.382 m², la entrega de las mismas está prevista para marzo 2026.

El proyecto cuenta con 80 unidades, distribuidas en semipisos de dos y tres dormitorios en suite. Se ofrecen cuatro tipologías: unidades en planta baja con tres dormitorios, jardín y piscina privada; departamentos de tres dormitorios en suite con balcón y sector de doble altura en el balcón; unidades de dos dormitorios en suite con dormitorio principal tipo master; y pent-houses de tres dormitorios en suite, con terraza propia, SUM, pérgola y piscina privada. Todas las unidades cuentan con doble orientación, parrilla -en el caso de los pent-houses, una en el SUM y otra adicional en el balcón’, dos cocheras cubiertas independientes y baulera. Entre los detalles distintivos se destacan balcones con sectores de doble altura, terrazas privadas en pent houses y espacios exteriores de uso exclusivo en las plantas bajas.

Los interiores reflejan el carácter exclusivo del proyecto, con terminaciones y materiales de origen europeo, equipamiento y carpinterías de alta prestación desarrolladas a medida, cocinas diseñadas bajo las últimas tendencias, puertas interiores de altura especial con bisagras ocultas y condiciones de iluminación de vanguardia. Todo el diseñado fue pensado para un público exigente, que valora el confort sin resignar su conexión con la naturaleza.

Teodoro Argerich, Gerente General de NXT comentó: “Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de INDIGO Nordelta al mercado, lo comenzamos en el año 2023 y ya tenemos más de 35 unidades vendidas, con una entrega a /corto plazo en los primeros meses del 2026”.

Luego agregó: “apuntamos a un público de la zona de Nordelta y alrededores ABC1 (+50), con este emprendimiento buscamos ofrecer una alternativa para quienes viven en Nordelta o aledaños desde hace más de 20 años, sus hijos ya no están en la casa y quieren disfrutar de un lugar único para vivir y poder desarrollar su vida”.

Los amenities cuentan con pileta cubierta semiolímpica de 25 metros, un gimnasio con aparatos de última generación, cocina con equipamiento industrial, SUM, salas de relax, masajes, SPA y sauna seco.

El desarrollo está a cargo de la desarrolladora y constructora NXT, que priorizó la combinación de un diseño cuidadoso, eficiencia energética y paisajismo sustentable, con parques y espacios exteriores de carácter diferenciado que fueron diseñados por el reconocido Estudio Bulla.

Acerca de Nordelta

Es el emprendimiento urbanístico más importante de Argentina, ubicado a tan solo 30 km del centro de la ciudad de Buenos Aires. En sus más de 1600 hectáreas integra todos los aspectos que una comunidad necesita: salud, educación, comercios, locales comerciales, oficinas, deportes, recreación y opciones de vivienda para todas las etapas de la vida (casas, departamentos y lotes de distintos tamaños). Ya se desarrollaron 30 barrios, de los cuales 28 están entregados con infraestructura de calidad y servicios de última generación.

Hoy viven en Nordelta 45.000 personas aproximadamente; se construyeron más de 4.900 casas y 7.000 departamentos, también se comercializaron más de 6.500 lotes. El área educativa, ubicada en el sector denominado Área Beta, cuenta con cinco colegios —a los que asisten más de 6.000 alumnos— y una sede de la Universidad de San Andrés.

También dispone de un centro médico, un sanatorio de alta complejidad inaugurado en 2025, bancos, estaciones de servicio, una parroquia y un centro cultural judaico. El Centro Comercial de 48.000 m² reúne más de 150 locales, 5 salas de cine, 2.500 m² de coworking y más de 35 propuestas gastronómicas entre el shopping y Bahía Grande. Además, Nordelta cuenta con una cancha de golf profesional de 65 hectáreas, sede del Abierto de la República en tres oportunidades.

Acerca de NXT Nordelta

NXT es una constructora y desarrolladora que crea Proyectos que trascienden lo arquitectónico y generan valor a largo plazo, potenciando comunidades y ofreciendo valores únicos a sus clientes, con innovación, calidad constructiva y sustentabilidad, integrando soluciones eficientes y diseños que dialogan con el entorno.