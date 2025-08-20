San Fernando homenajeó al General San Martín con escuelas e instituciones

A 175 años de su Paso a la Inmortalidad, la Secretaria municipal Eva Andreotti recordó al prócer argentino: “Fue el Padre de la Patria, que nos ha dejado tanto y es parte de nuestras raíces y valores; hoy más que nunca debemos reconocerlo”.

En el 175° aniversario del fallecimiento de Don José de San Martín, el Municipio de San Fernando organizó un acto institucional en su homenaje en el Teatro Otamendi, que contó con la participación de representantes de escuelas y colegios, fuerzas policiales y de seguridad, Bomberos Voluntarios y Veteranos de Guerra de Malvinas con banderas de ceremonia. También actuó el Elenco Municipal de Danzas.

De la ceremonia participaron la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien estuvo acompañada por el Presidente del Concejo Deliberante local, Santiago Ríos, concejales, consejeros escolares y otros funcionarios municipales.

La Secretaria Eva Andreotti expresó: “El 17 de agosto conmemoramos el pase a la inmortalidad del General San Martín, el Padre de la Patria que nos ha dejado tanto y es parte de nuestras raíces y nuestros valores; hoy más que nunca debemos reconocerlo como a los grandes hombres de nuestra patria”.

Asimismo, el Presidente del HCD, Santiago Ríos, agregó: “Hoy conmemoramos los 175 años del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, y lo hacemos de la mejor manera con un gran acto que convoca a escuelas, entidades intermedias, a todas las instituciones de nuestro distrito y a la comunidad en general, junto a la realización de actividades culturales y recreativas de San Fernando. Es muy importante recordar al Padre de la Patria, por todo lo que contribuyó a que nuestra nación fuera libre; hoy, necesitamos más que nunca poner en lo más alto aquellos valores sanmartinianos”.