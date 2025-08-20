El Municipio de Tigre acompañó un acto en conmemoración de los héroes napoleónicos

El emotivo evento se llevó adelante en el Museo de la Reconquista situado en el centro de la ciudad. La actividad contó con la presencia de autoridades comunales y la palabra de historiadores que recordaron parte del hito de estos actores en Francia y América Latina.

En el Museo de la Reconquista, autoridades del Municipio de Tigre participaron del acto que rindió homenaje a los héroes napoleónicos. Se trata de una actividad desarrollada por la comuna -de manera articulada con la Fundación de los Napoleónicos de Chile- que tuvo como objetivo impulsar espacios de memoria que sirvan para difundir la historia.

El encuentro se llevó adelante en el auditorio del espacio cultural y contó con las palabras del representante de la agencia de comunicación Mémoire Stratégie, Marc Turrel y el presidente de la Fundación de los Napoleónicos de Chile, Patrick Puigmal.

Para finalizar, los presentes realizaron el descubrimiento de una placa conmemorativa y autoridades del Municipio de Tigre recibieron un presente por parte de la fundación a modo de agradecimiento por su acompañamiento.

La Fundación de los Napoleónicos de Chile -formada en 2023- tiene como objetivo rememorar a los franceses que participaron en las luchas de independencia. Una vez finalizada la guerra en Europa, más de 2000 soldados llegaron al territorio latinoamericano, de los cuales más de un centenar de ellos participaron de las batallas por la independencia Argentina junto a San Martín y O'Higgins en frentes claves como el Cruce de los Andes, Chacabuco y Maipú.