Vicente López abrió la convocatoria de “El Félix”, el concurso para artistas visuales de todo el país

Ya inició la convocatoria para participar de la 55° edición del Salón de Artes Visuales Fernán Félix de Amador, conocido como “El Félix”, un certamen de alcance nacional que impulsa a artistas visuales de toda la Argentina.

Organizado por la Secretaría de Cultura de Vicente López, el concurso está dirigido a artistas mayores de 18 años, argentinos o extranjeros con residencia legal en el país. Hasta el 28 de septiembre, se podrán presentar obras en diversas disciplinas: pintura, dibujo, grabado, fotografía, textil, collage, arte digital, escultura y técnicas mixtas.

En esta edición, las piezas recibidas serán evaluadas por un jurado integrado por tres destacadas figuras del arte contemporáneo argentino: Ileana Hochmann, artista visual con amplia trayectoria internacional en países como Brasil, Alemania e Italia; Alfredo Muñoz, artista plástico y coleccionista salteño; y Ignacio Valdéz, multipremiado pintor y docente con una carrera reconocida en salones nacionales.

Las obras seleccionadas formarán parte de la exposición colectiva “El Félix”, que se inaugurará con un acto de entrega de premios el sábado 29 de noviembre de 2025 en Quinta Trabucco (Carlos F. Melo 3050, Florida), y permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero de 2026. El salón otorgará premios en efectivo, incluyendo un Primer Premio, una distinción especial al mejor artista de Vicente López y tres menciones de honor.

La inscripción se realiza de forma online hasta el 28 de septiembre a las 23:59 horas, a través del formulario disponible en el sitio web oficial. Allí también se pueden consultar las bases y condiciones:

👉 www.vicentelopez.gov.ar/elfelix