San Fernando y la Fundación Banco Provincia entregaron lentes a estudiantes de secundarias

La Secretaria municipal Eva Andreotti y la presidenta de la institución solidaria del banco provincial, Micaela Ferraro, completaron la entrega gratuita de lentes recetados a alumnos que fueron controlados oftalmológicamente por el programa “Ver para Aprender”, buscando mejorar su desempeño escolar y calidad de vida.

En el Hospital Oftalmológico Municipal de San Fernando y en el marco del muy importante programa “Ver para Aprender”, que lleva adelante la comuna con el apoyo de la Fundación Banco Provincia, estudiantes de escuelas secundarias recibieron nuevos pares de lentes recetados tras exámenes de agudeza visual, para que puedan descansar su vista y mejorar su lectura, estudio y aprendizaje.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente Eva Andreotti, acompañó la actividad y explicó: “Hacemos controles de vista a los alumnos y alumnas de todos los colegios secundarios del distrito. A quienes se les detecta algún problema visual, los derivamos al Hospital Oftalmológico Municipal para que el médico les recete la graduación de los lentes que necesiten y ellos después eligen el marco, formato y color que más les guste”.

La funcionaria fue acompañada por la Presidente de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro; el Secretario de Salud Pública municipal, Marcelo Campos; la Subsecretaria de Salud, Claudia Regenjo; el Consejero Escolar Lucas Echeverría y más autoridades municipales.