Lo que quedó en el teclado del distrito de Tigre

El intendente de Tigre, Julio Zamora, presentó la nueva Escuela Municipal de Formación Actoral del Municipio de Tigre, que funcionará en el Teatro Pepe Soriano de Benavídez y estará a cargo del reconocido actor, humorista y productor, Alvaro Navia.

“Esta propuesta va a permitir que los más de 600 vecinos que participan de distintos talleres en el rubro puedan tener una formación especializada y desarrollarse personalmente”, señaló Zamora.

En sus palabras, además, destacó la importancia de seguir consolidando la cultura como herramienta de transformación y dijo: “Aparte de iniciativas de formación en el ámbito seguimos avanzando en obras como los dos teatros en Don Torcuato y El Talar; objetivos que tenemos para que este eslabón fundamental siga fluyendo en Tigre”.

El proyecto busca generar un espacio dedicado a la capacitación de actrices, actores, técnicos y productores. Se prevé que las inscripciones comiencen en el mes de septiembre con una duración de cursada de tres años – con título no oficial – y estará dirigida a personas mayores de 18 años. Serán dos clases por semana, con una carga horaria de seis horas semanales y asistencia regulada por un límite de faltas.

El encuentro contó con la presencia de las concejalas Marilina Silva y Cecilia Ferreira.

“Estamos muy felices porque desde hace unos años se trabaja en talleres en todos los rincones del Municipio de forma gratuita. Nos propusimos brindar otras herramientas para que las personas se formen profesionalmente y por eso presentamos la primera escuela. Cuando me dijeron de hacer este proyecto me comentaron que era un objetivo claro del intendente Julio Zamora para brindarle una iniciativa de calidad a la comunidad. La cultura es un engranaje fundamental en la sociedad, así como la educación y la salud”, expresó Navia.

Las clases se dictarán los lunes y miércoles de 13 a 16 horas en el Teatro Municipal Pepe Soriano, ofreciendo a los vecinos y vecinas la oportunidad de desarrollar sus capacidades artísticas y abrir nuevos horizontes laborales. Para más información, comunicarse a las redes de Cultura Tigre tanto en Facebook como en Instagram.

(*) En El Talar, Julio Zamora se reunió con vecinos y vecinas para dialogar sobre la propuesta de Somos Buenos Aires

El candidato a senador por la Primera Sección Electoral para Somos Buenos Aires e intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas del barrio La Paloma de la localidad de El Talar. En el marco de las próximas elecciones del 7 de septiembre, el jefe comunal acercó propuestas en las áreas de salud, deporte, género, cultura y educación.

“Nos reunimos con vecinos de La Paloma y barrios cercanos para contarles la decisión de formar parte de Somos Buenos Aires, un espacio político que está dando sus primeros pasos, pero con la convicción de traer un camino de esperanza a esta situación de incertidumbre de la Argentina. Además, describí el recorrido que venimos haciendo desde la gestión del Municipio de Tigre y los proyectos a concluir en los próximos días”, sostuvo Zamora en el Club El Globo.

Durante el encuentro, el intendente estuvo acompañado del candidato a concejal por Somos Buenos Aires, Martín Núñez. Allí, Zamora enfatizó en sus convicciones peronistas, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y argumentó en relación a la creación del nuevo espacio político.

Por otro lado, mencionó las obras del Municipio vinculadas a la salud como la reciente inauguración del Hospital de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” y el avance en la construcción del hospital de alta complejidad para adultos. También, la cercana culminación de la pista de atletismo en Tigre centro, el natatorio en General Pacheco, los teatros en El Talar y Don Torcuato, y la Escuela Secundaria N° 47 en Benavídez.

(*) Continúan las capacitaciones a adultos mayores a través del programa Inclusión Digital del Municipio de Tigre

El Municipio de Tigre continúa llevando adelante talleres de capacitación para adultos mayores, con el fin de brindar consejos para la utilización de recursos tecnológicos. En la actividad realizada bajo el marco del programa “Inclusión Digital”, se aborda la utilización de WhatsApp y sus complementos como mensajes de voz, llamadas, videollamadas, ubicación en tiempo real y envío y recepción de archivos, entre otros.

Durante las jornadas, el equipo de CiberCOT acercó información relevante para el uso seguro de dispositivos móviles y aplicaciones para prevenir estafas digitales y cómo actuar frente a situaciones riesgosas cotidianas. Los presentes aprenden a identificar cuentas verificadas de redes sociales, mensajes y enlaces sospechosos y cómo recepcionar llamadas sospechosas o no identificadas.

Además, reciben información del dispositivo integral de seguridad municipal y realizan la activación de la aplicación Alerta Tigre Global, que ofrece protección a la comunidad del distrito.

Para participar de los próximos cursos, consultar en Facebook: “Adultos Mayores TIGRE”; por mail a [email protected]; o por mensaje al 11-6815-2717.

(*) A través del programa Si Cumplís, Ganás” del Municipio de Tigre premió a vecinos por pagar en tiempo y forma sus tasas municipales

El Municipio de Tigre a través del programa “Si Cumplís, Ganás”, reconoció a contribuyentes del distrito por pagar sus tasas en tiempo y forma. Se premió con un televisores LED correspondientes a los sorteos de marzo y abril.

Las cuentas beneficiarias fueron de vecinos de las localidades de Troncos del Talar y Don Torcuato. La propuesta se creó en 2010 con el fin de estimular el compromiso tributario de la comunidad.

Para consultar sobre la iniciativa, ingresar a www.tigre.gov.ar, comunicarse al 4512-4549 (Dirección de inteligencia fiscal) o vía correo electrónico a: [email protected].

(*) Un descuido casi termina en tragedia: las cámaras del COT captaron el choque de una moto contra la puerta de un vehículo estacionado

En Don Torcuato, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un fuerte impacto cuando una moto colisionó contra un vehículo detenido: la víctima debió ser trasladada por personal médico pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

El siniestro vial ocurrió en horas de la noche cuando un vecino, que se encontraba con su rodado detenido, abrió la puerta del auto sin percatarse que tenía una moto cercana a su posición. El motociclista no logró frenar, impactó contra la apertura del vehículo y cayó al asfalto.

De manera inmediata, el damnificado recibió asistencia de los transeúntes y a los pocos minutos arribaron al lugar agentes del COT, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET). Fue trasladado para un mayor control al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) La cámaras del COT detectaron un fuerte impacto entre un camión y una motocicleta en la localidad de El Talar

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un siniestro vial entre un camión y una moto en la localidad de El Talar. Luego del choque -que ocurrió en horas de la mañana- se activó el operativo correspondiente para asistir a la víctima que se encuentra fuera de peligro.

El accidente sucedió luego de que una moto, que transitaba por la Colectora Este, no logró frenar y chocó contra un camión que salía de la autopista Panamericana para ingresar a la calle Italia. Tras el fuerte impacto, la víctima cayó al asfalto y golpeó su cabeza: el casco le salvó la vida.

Luego del siniestro, agentes dieron el alerta y el móvil más cercano del COT llegó al lugar. Posteriormente, arribó personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes asistieron al motociclista en el lugar y constataron que no debía ser trasladado.

(*) El rápido accionar del Sistema de Protección Ciudadana permitió sofocar un incendio en el Puerto de Frutos

El Sistema de Protección Ciudadana del Municipio actuó de manera eficaz luego de que se produjera un incendio en un local comercial situado en el Puerto de Frutos. Desde el Centro de Operaciones Tigre, los agentes iniciaron el operativo: no se registraron heridos de consideración.

Las cámaras de la central de monitoreo divisaron un foco ígneo en un comercio ubicado en la dársena de uno de los puntos turísticos más visitados del distrito. De manera inmediata, se activó el protocolo, que contó con la presencia de Bomberos Voluntarios de Tigre centro y Prefectura Naval Argentina; Tránsito, Defensa Civil y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

La rápida asistencia del personal permitió extinguir las llamas que alcanzaron dos locales que comercializaban artículos altamente inflamables, como mimbre y fibrofácil.