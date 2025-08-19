Llega una nueva edición de VL Gastronómica: descuentos y promociones imperdibles
Este jueves 21 de agosto, desde las 20 horas hasta la medianoche, Vicente López se prepara para vivir una nueva edición de VL Gastronómica, un evento que lleva promociones especiales y descuentos exclusivos a los principales locales gastronómicos del municipio.
Durante la noche, los vecinos podrán recorrer distintos bares, restaurantes y pizzerías que adhieren a la propuesta, pensada para facilitar el disfrute de lo mejor de la gastronomía local a precios promocionales. Habrá platos especiales, descuentos por reserva anticipada y combos únicos en más de 20 locales adheridos.
Las propuestas se distribuyen a lo largo de todo el municipio. En Florida Oeste, la reconocida Pizzería El Prado (San Martín 3861) ofrecerá combos ideales para compartir a precios promocionales. En Olivos, la cervecería BABA (Urquiza 802) brindará un 20% de descuento a quienes mencionen “VL Gastronómica”. Por su parte, en La Lucila, el emblemático Lo de Pepe Club (Av. Maipú 4099) contará con distintas opciones de comida y bebida a precios especiales. Munro también dirá presente, con locales como El Galpón de White (White 4315), donde los asistentes podrán acceder a combos gastronómicos con importantes descuentos. Y muchos más locales se suman a esta iniciativa.
VL Gastronómica es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Vicente López, con el objetivo de impulsar a los emprendedores locales y ofrecer a los vecinos una experiencia gastronómica distinta y accesible. Ediciones anteriores como Vilo Cervecero, Pizza Vilo o Café Vilo contaron con gran participación del público y excelente recepción.
Para conocer todos los comercios adheridos y detalles de las promociones, se puede ingresar en: www.vicentelopez.gov.ar/vl-gastronomica