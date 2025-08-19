Se despliega un operativo frente a las lluvias intensas

Defensa Civil y diferentes áreas del Municipio están trabajando en conjunto en todas las localidades. Los semáforos y el alumbrado funciona con normalidad, se están despejando sumideros mientras que los túneles funcionan sin anegamientos.

Ante las lluvias intensas que comenzaron ayer por la noche, el Municipio de San Isidro despliega un operativo para resolver diferentes inconvenientes en la vía pública.

Ya se reportaron 2 árboles y alrededor de 4 ramas grandes caídas, los semáforos y el alumbrado público funcionan con normalidad, los túneles se encuentran sin anegamiento y se retiró preventivamente un pórtico en Av. Santa Fe y Mendeville por peligro de caída. Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público comentaron respecto a la costa que “no hay alerta de crecida del río y las bombas se encuentran operativas”.

El equipo del municipio sigue dando respuesta, haciendo recorridas y relevando las distintas localidades.