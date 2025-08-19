Juan Andreotti anunció la renovación con Inteligencia Artificial del sistema de cámaras de seguridad

El Intendente presentó una actualización de dispositivos, software e infraestructura para el monitoreo de cámaras de seguridad. “Invertimos más de 1.000 millones de pesos para cuidar a los vecinos de nuestra ciudad y ayudar a la provincia en la responsabilidad que tiene en materia de seguridad”, explicó el Jefe Comunal.

En el Centro de Operaciones de San Fernando, se presentó la modernización de la red de cámaras de seguridad que contará con Inteligencia Artificial para reforzar la prevención y el cuidado de los vecinos. “Invertimos más de 1.000 millones de pesos en la renovación integral de la estructura de monitoreo de seguridad de nuestra ciudad”, explicó el Intendente Juan Andreotti y agregó: “Esta renovación es una continuidad del esfuerzo que venimos haciendo entre todos en materia de seguridad. Es importante para el cuidado y bienestar de todos los vecinos de San Fernando”.

A su vez, el Secretario de Modernización y Gestión Informática, Gonzalo Cornejo, destacó que, en la actualidad, la ciudad cuenta con 1.660 cámaras, lo que equivale a un promedio de 1 cada 104 habitantes. También, añadió que “el Municipio hizo una gran inversión para hacer una puesta en valor de todo lo que teníamos y que se llevaron todas las antenas a una nueva tecnología con mayor ancho de banda, que garantiza una conexión estable y de alta calidad.”

La IA permite localizar a un cierto objetivo en cualquier cámara y franja horaria, detectar intrusiones en zonas restringidas, identificar aglomeraciones y enviar alertas inmediatas. Las búsquedas ofrecen imágenes más nítidas, rápidas y sin latencia. Además, las cámaras más antiguas serán reemplazadas por nuevas.

Asimismo, el Intendente detalló: “Es una inversión que hacemos con muchísimo esfuerzo entre todos los vecinos de San Fernando para seguir ayudando a la provincia en la responsabilidad que tiene en materia de seguridad. Así que, para nosotros, es importante seguir invirtiendo para cuidar a los vecinos.”