El Hospital de Medicina Cardiovascular Tigre realizó con éxito la primera colocación de stent de emergencia

El procedimiento, llevado a cabo a un vecino de 62 años que ingresó por un infarto, se concretó satisfactoriamente y marca un hito en la atención de alta complejidad en el Municipio de Tigre. La intervención -que logró salvarle la vida- se efectuó en la sala de hemodinamia mediante un angiógrafo digital y permitió abrir la arteria obstruida.

El Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” de Tigre realizó su primera colocación de stent de emergencia en un vecino de Rincón de Milberg que ingresó con un síndrome coronario agudo. La intervención se efectuó en la sala de hemodinamia mediante un angiógrafo digital y permitió abrir la arteria obstruida, estabilizar al paciente y continuar con su recuperación en la Unidad Coronaria.

El doctor a cargo del procedimiento, Norberto Bornancini, destacó: “Desde la apertura del centro recibimos al primer paciente con un síndrome coronario agudo, un infarto con supradesnivel del ST. Como ya contábamos con todo el servicio en funcionamiento desde la inauguración, pudimos ingresarlo a la sala de hemodinamia y tratarlo con la colocación de un stent, lo que permitió abrir la arteria obstruida. Cabe destacar que ahora, en nuestro centro cardiovascular, tenemos todo para tratar al paciente, realizar los estudios y darle el alta en el mismo lugar”.

Por su parte, el vecino de Rincón de Milberg intervenido, Carlos Luis Patriarca, manifestó: ”Hacía una semana que andaba con un dolor en el pecho y no me animaba a ir a ningún lado, hasta que una amiga me incentivó, me llamó y me dijo ‘vamos’. La atención es increíble, muy agradecido por todo. Es un lugar muy lindo, con muy buena atención y no te falta nada. Yo llegué a guardia y a los cinco minutos ya estaba internado, listo para pasar a terapia. Me colocaron el stent y todo fue con éxito. Gracias a Dios salí de esto. Lo más importante es la salud”.

Dentro de sus políticas públicas, el Municipio de Tigre cuenta con el programa Tigre Cuida tu Corazón, que incluye la capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP), la instalación de desfibriladores estratégicamente distribuidos y una aplicación que conecta a reanimadores voluntarios con personas que requieren atención inmediata.

Además, con la reciente inauguración del establecimiento de salud, se diagramó una red de infartos que articula a los Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI) y a los Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) del distrito, de manera que los pacientes con infarto, con o sin supradesnivel del ST (segmento ST del electrocardiograma), sean derivados al Hospital Cardiovascular.

En el 2022, esta red fue reconocida en el Congreso Interamericano de Cardiología por su innovación y eficacia. La iniciativa -desarrollada íntegramente por el Municipio- fue destacada por su capacidad de articular hospitales y centros de salud, garantizar la atención rápida de pacientes con infarto y optimizar los recursos locales para brindar un tratamiento integral dentro del distrito.

El flamante Hospital de Medicina Cardiovalcular cuenta con 12 camas de alta complejidad, distribuidas entre terapia intensiva y unidad coronaria; un área de guardia equipada con 2 camas de shock room; 4 quirófanos de última generación, y más. Además, dispone de un flamante angiógrafo digital: tecnología que permite obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular.