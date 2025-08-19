Nuevo aniversario de la creación de la UTN

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Hoy, 19 de agosto, el intendente municipal de José C. Paz, Secretario Ejecutivo UNESCO y candidato a senador provincial Mario Alberto Ishii saludó a las autoridades de la UTN con motivo del 77 aniversario de la creación Universidad Obrera Nacional, hoy, UTN.

Estos tiempos tan difíciles para la educación Mario Ishii sigue apostando decididamente a la Educación desde los 45 días a la Superior universitaria y no universitaria además de todos los cursos de enseñanza no formal.

Iniciada como Universidad Obrera Nacional (Ley 13.229) ahora Universidad Tecnológica Nacional (Ley 14.855) tiene presencia en diecinueve jurisdicciones con treinta Facultades Regionales, cuarenta y siete extensiones aúlicas y dos escuelas secundarias técnicas.

Cuenta con 112.000 alumnos de pregrado, grado y posgrado de los cuales 73.000 estudian Ingeniería.