Se inauguró la nueva cancha de fútbol en el Club Basi de Boulogne

Se trata de un proyecto del Municipio de San Isidro en conjunto con el Shopping Soleil y la ONG Love Fútbol.

Con una fiesta para todas las familias del barrio, el sábado el Municipio de San Isidro inauguró la cancha de fútbol en el Club Basi de Boulogne. Los trabajos renovaron por completo este importante espacio del barrio para que el Club lleve adelante sus actividades deportivas. Además, habrá allí distintas propuestas en conjunto con la Subsecretaría de Deportes de la que podrán participar los vecinos.

“El objetivo es mejorar y renovar este espacio del barrio para que sea un lugar de encuentro. Esta cancha es un gran ejemplo de lo bien que funciona la colaboración entre el sector público y privado, de cuanto más podemos lograr si unimos esfuerzos entre todos” afirmó el intendente Ramón Lanús durante la inauguración, de la que también participó Jorge Alvarez, asesor de Gobierno y candidato a concejal por la LLA en San Isidro.

La cancha es de hormigón de 24 x 45 metros. Las obras consintieron en el movimiento de suelos y continuó con la etapa de hormigonado, de demarcación, y pintura.

El Club Basi participa en la Liga Municipal de Baby Fútbol y en el Torneo femenino de fútbol de San Isidro. Actualmente cuenta con 135 chicas y chicos de distintas edades.

“Estoy convencido de que practicar deporte en los clubes de barrio es un pilar clave en la inserción social porque son lugares que forman en valores y mejoran la calidad de vida. Por eso es tan importante para nosotros fomentar el deporte de la mano de los clubes de barrio, que son parte de la identidad y de la historia de San Isidro “, concluyó el intendente.