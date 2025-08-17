lunes, agosto 18, 2025
Gran desfile cívico militar en homenaje al General San Martín

Redacción Periódico Para Todos

El Municipio de San Isidro conmemoró el 175º aniversario de la muerte de San Martín, libertador de América y padre de nuestra independencia con un desfile que reunió a más de 20 mil personas. Desde las 10 hs desfilaron fuerzas y bandas militares, fuerzas de seguridad, veteranos de guerra de malvinas, representantes de las escuelas municipales, y muchas instituciones más.

Desde las 10 hs en la avenida Márquez, desde Av. Santa Fe hasta Intendente Indart. pasaron 2.300 hombres y mujeres del Ejército, la Policía Federal y de la Bonaerense, Prefectura Naval, y Bomberos Voluntarios. También niños y niñas de jardines infantes del distrito, adultos mayores de distintos centros de jubilados, y trabajadores de la salud pública del municipio, en un tramo de más de siete cuadras durante dos horas.

Hubo equipos de combate en motos, camiones, puentes y botes, y tanques. Distintos vehículos a rueda y a oruga del Ejército, además de autos clásicos particulares y de militares coleccionistas.