El 16 de agosto fue San Roque

¡Conocé su historia en esta nota!. San Roque es popularmente conocido como el protector de los pobres y las epidemias.

Y además, de solteros, enfermedades del ganado, perros, inválidos, dolores en las rodillas, plagas, contra la peste, enfermedades de la piel, cirujanos, adoquinadores, pedreros, marmolistas y contra acusaciones falsas.

San Roque, nacido en Montpellier en 1295, fue un noble francés que a los 20 años decidió repartir sus bienes a los pobres y se marchó a peregrinar a Italia, donde se consagró a asistir a los enfermos aquejados por la peste, hasta que él mismo se contagió.

Piadoso, decidió retirarse solo a los bosques para no contagiar la enfermedad y morir en soledad en 1327.

Allí, cuenta la leyenda, apareció un perro que, día a día, llevaba al santo pan para poder comer. En reconocimiento al perro de San Roque, las imágenes del santo siempre están acompañadas por la del animal que fue el único que lo acompañó y asistió hasta su muerte.

Varios milagros fueron atribuidos al santo, y hasta un dicho se hizo popular entre la gente para protegerse de la rabia: “San Roque, San Roque, que ese perro no me mire ni me toque”.

Todos los años, el 16 de agosto se conmemora el Día de San Roque, y en distintas parroquias se celebran misas y actos donde los bendecidos son los perros junto a sus dueños.

Santo Patrono

– Es el Santo patrón de la ciudad de Callosa de Segura en (Alicante). Dicen que se apareció en la madrugada del 16 de noviembre de 1409 en un corral o establo que había en las ruinas del antiguo castillo-fortaleza (el más grande y antiguo de la provincia de Alicante), que se hallaba en una planicie saliente de la Sierra de Callosa. El Santo se le apareció a cuatro pastores: Hernán Merino, Francisco Pérez, Felipe Miralles y Jaime Antolínos (este último, manco de nacimiento). A ellos les encomendó la tarea de avisar a las autoridades para que en aquel lugar se erigiera un Santuario. Como muestra de veracidad, sanó al pastor manco. Aquellos bajaron al pueblo e hicieron subir a las autoridades civiles y religiosas, que sorprendidos por la milagrosa curación del pastor, subieron de inmediato a la montaña, pero el Santo ya no estaba, en su lugar, hallaron la imagen del Peregrino grabada en el portalón del establo. Desde entonces quedó en el altar de la ermita que se construyó allí. En esta ciudad se celebró en el año 2009 el VI Centenario de la Gloriosa Aparición de San Roque. Otorgándole S.S. Benedicto XVI, Año Santo Jubilar, y culminando la efeméride con la venida de la Santa Reliquia del Brazo de San Roque, que se venera en Roma, y que por vez primera se traía a España.

– En Mocotera, provincia de Salamanca (España) se celebra su fiesta con gran devoción pues es el santo patrón de la localidad desde que fuese considerado el mejor médico contra la peste y el cólera, sobre todo durante el siglo XIX.

Las fiestas se celebran del 14 al 18 de agosto. El día 14 se produce el desfile de peñas, luego tiene lugar el pregón y se proclaman la reina y las damas de las fiestas. Al día siguiente se celebra el día de la Virgen de la Encina, patrona de la localidad (la misa se celebra este día en el templo parroquial desde el año 1727, antes se celebraba en la ermita de la Virgen de la Encina. Se cambió debido a la afluencia de gente que ése día acudía a la Misa).

El 16 se celebra el día grande: por la mañana se celebra el tradicional encierro por las calles y a medio día después de la misa y de la loa al patrón da comienzo la tradicional procesión que suele durar más de 6 horas y en la que se baila a San Roque la Charrá. Por la tarde tiene lugar la primera novillada. El día 17 se celebra San Roque el chico con encierro y novillada al igual que el día 18. Desde el año 2001 además se ha recuperado el encierro a caballo tradicional que se interrumpió en el año 1951 y que atrae a gente de toda la comarca. Además de todo esto se celebran más actividades dirigidas a gente de todas las edades.

Fiestas de San Roque en Valencia, España

Son conocidas como las fiestas del verano, se celebra durante una semana en el ayuntamiento de Monforte del Cid teniendo como día principal el 16 de agosto, festividad de San Roque con gran devoción popular y religiosa.

Las Fiestas de San Roque, las segundas en importancia del pueblo, tienen también gran arraigo y tradición entre los monfortinos. La albahaca, el membrillo, los barquillos, los melones y los helados, no pueden faltar y los bizcochos y los licores se ofrecían al Santo, se subastaban entre los presentes para sufragarlos gastos de las fiestas. Además, esas fechas festivas, las aprovechaban los monfortinos ausentes para acudir al pueblo ya que por San Roque, se iniciaba siempre la campaña de la uva, que terminaba a primeros de año.

La fiesta comienza con la elección de la Reina y damas de Honora de las fiestas con verbena influida. A continuación, se engalanan las calles con macetas, banderitas de colores y guirnaldas. El Barrio de San Roque está muy concurrido, ya que allí acuden los vecinos de otras zonas del municipio, los días de fiestas se completan con juegos populares para los niños, comidas de hermandad entre los vecinos; y por las noches, verbenas animadas y concurridas.

Todos los días hay dianas y pasacalles por las principales calles del barrio y las típicas ofrendas de alábela.

Estas fiestas surgieron como fiestas de barrio y actualmente, se han integrado en la Comisión del Ayuntamiento de Monforte del Cid, realizando todos conjuntamente la organización de estas populares fiestas de verano de todos los monfortinos.

En otros lugares, la misma fiesta

En Catamarca (Argentina), en un templo que data del Siglo XIX se venera una pequeña imagen de oro, que la iglesia y los fieles reconocen como de San Roque, reconocen como de San Roque, pero que no se parece a las representaciones convencionales del Santo. En realidad, el ojo profano ve más bien la personificación de un minero, con sus botas y su casco.

Acuden a esta fiesta fieles de toda la puna, tanto catamarqueña como salteña; de los valles calchaquíes confluyen artesanos para vender sus obras, vendedores ambulantes con mercadería “globalizada”, copleros y bailarines, “rezadoras” y “curanderos”. Todos a rendir tributo al ‘San Roquito’, como lo llaman cariñosamente.

Esta fiesta, anclada en el corazón de los valles calchaquíes es una de las que muestra un mayor sincretismo cultural, allí se palpa la magia del rito que año tras año anuda el lazo entre San Roque y su pueblo.

Allí están presentes y actuantes las 2 vertientes culturales más importantes de nuestro pueblo, y tal vez, con un pequeño predominio de lo aborigen.

Crónicas sobre San Roque

“Flashes y expectativa. Una multitud lo siguió por el recorrido que duró unas tres horas. No se trataba de ninguna estrella de rock ni de un político en campaña, sino de uno de los santos más populares entre los fieles católicos.

San Roque, el protector de los enfermos y perros, reunió unos tres mil fieles en la tradicional procesión. Durante un alto en la multitudinaria marcha, desde y hasta la parroquia de Santiago y Avellaneda, se realizó la misa central en el Parque 9 de Julio. Cuando la imagen llegó, la greyla saludó con aplausos y sacudiendo banderas. Una paloma blanca sobrevoló la estatua hasta que fue depositada en el lugar en el que estaría durante una ceremonia.

Quizás una señal o una rara casualidad. Los alegres cánticos de bienvenida invadieron de festividad a los niños y mascotas ataviados con las tradicionales capas marrones similares a las que viste el Santo y señal de que allí hay una promesa.

La brisa está intranquila. La cola de la perra rechocha la delata: está feliz. Su dueña, Sofía Martínez (16 años) nunca dejará de agradecer a San Roque que ella esté con vida. ‘El año pasado, este mismo día, comenzó con trabajo de parto. Pero no podía tenerlos. La procesión pasó por la puerta de mi casa y la encomendamos. Todo salió bien. Uno de los cachorros se llama Roque’, comentó Miguel Moya (62 años).

Apenas puede contener en brazos a la pequeña Laica, una cocker renegrida. ‘Ella tenía problemas en la cadera y la pierna, había que operarla. Le hicimos una promesa y ahora está perfecta’, relató Eliana Cortalezzi (11 años).

Lleva en una mochila a su ovejero cachorro como si fuera un tesoro. ‘Un día se cayó y pensábamos que seiba a morir. Pero le recé a San Roque y lo curó’, detalló Gabriela Baigorrí”.

Oración

“Oh glorioso San Roque, que por vuestro ardiente amor a Jesús habéis abandonado riquezas y honores y buscasteis la humillación, enseñadme a ser humilde ante Dios y los hombres. Alcanzadme la gracia de apreciar en su debido valor las riquezas y los honores de la vida para que no sean para mi lazos de eterna perdición.

Os lo pido humildemente, oh glorioso San Roque, para que seamos dignos de seguiros en el camino que lleva a la salvación eterna.

Libradme de toda enfermedad corporal. Alcanzadme el favor que os pido si es para honra vuestra, gloria de Dios y salvación de mi alma. Amén”.

