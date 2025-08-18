Con una emotiva ceremonia, el Municipio conmemoró el 175° aniversario del fallecimiento del General José de San Martín  

La Comisión Permanente de Homenaje al General San Martín y la gestión local llevaron adelante el acto en la localidad de Don Torcuato. Se realizó un desfile donde participaron organizaciones de la sociedad civil, fuerzas de seguridad e instituciones educativas.

En el marco del 175° aniversario del paso a la inmortalidad del prócer, la Comisión Permanente de Homenaje al General San Martín y el Municipio de Tigre organizaron el acto en la plaza que lleva su nombre en la localidad de Don Torcuato. La actividad contó con una ofrenda floral y un desfile con diferentes instituciones.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, mencionó: “Estamos acompañados por los vecinos y vecinas de Don Torcuato, conmemorando el fallecimiento de San Martín. Esto se logra gracias al impulso de la Comisión, que hace muchos años realiza este encuentro. Hay una comunidad que participa y se involucra por la ciudad que quieren, eso forma parte del legado del padre de la patria, no balconear la vida sino ser protagonistas. Como siempre, el intendente Julio Zamora apoya esta actividad porque sabe la importancia de mantener nuestra memoria viva”.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional, interpretada por la Banda Militar “Ituzaingó” del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte”. Luego, el Padre Tomás de la parroquia Nuestra Señora de Luján bendijo la ceremonia. El presidente de la Comisión Permanente de Homenaje al General San Martín, Roberto Romano, brindó unas palabras a los vecinos y vecinas. Se continuó con la colocación de ofrendas florales por parte de las autoridades municipales acompañado de las instituciones presentes.

“Como todos los años estamos rindiendo homenaje al padre de la patria. Hoy se cumplen 200 años de que el general redactó las famosas máximas para su hija, las cuales son un ejemplo a seguir, un código de ética y un estilo de vida. Desde la Comisión entregamos ese texto para que el intendente Julio Zamora lo tenga en su despacho. Este organismo que presido ya cumplió 80 años y es una tradición en Don Torcuato”, declaró Roberto Romano.

La actividad continuó con un minuto de silencio y se dio paso a dos unidades de helicópteros de Bell UH1H del Ejército Argentino. El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, dedicó un discurso en alusión a la fecha. La jornada siguió con el desfile de organizaciones de la sociedad civil, fuerzas de seguridad e instituciones educativas.

El subsecretario del Corredor de Don Torcuato, Alejandro Moyano, dijo: “Como cada año, encontrarnos en la Plaza San Martín ya es una cuestión tradicional. Que se acerquen los vecinos, las organizaciones y los colegios es muy importante, este desfile es emblemático en Don Torcuato. El intendente Julio Zamora siempre plantea que todo lo que el ciudadano necesite tiene que ser hablado y realizado, por eso lo hacemos los 365 días del año”.

Asistieron a la conmemoración, los Bomberos Voluntarios de Don Torcuato, Defensa Civil y la Prefectura Naval Argentina. También, desfilaron los motoqueros “Torcuato Bykers”, el Colegio San Martín, el Jardín Nuestra Señora de Luján, la Escuela Secundaria N° 6, la Escuela Federal Sanmartiniana, la escuela artística “Amaya”, el Grupo Scout “Roberto Dionisio Laplace”, las manzaneras de Don Torcuato, el Polideportivo San Martín, el Rotary Club de Don Torcuato y la Comisión Permanente de Homenaje al General Belgrano.