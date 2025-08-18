Con motivo de reflexionar acerca de la empatía, el Municipio acompañó una merienda a ciegas en Troncos del Talar

La propuesta fue organizada en conjunto entre la Asociación Comunitaria Juan Diego y un grupo de personas ciegas, con el propósito de reflexionar y potenciar el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Funcionarios locales participaron de la experiencia sensorial.

En Troncos del Talar, el Municipio de Tigre acompañó un encuentro inclusivo, que invitó a reflexionar sobre la empatía y la importancia de desarrollar los sentidos más allá de la vista. La iniciativa – impulsada de manera articulada entre la Asociación Comunitaria Juan Diego y una organización de personas ciegas – contó con la presencia de autoridades locales.

Al respecto, la concejala Cecilia Ferreira, expresó: “Vivimos la experiencia de ponernos en el lugar del otro, de quienes no ven y compartimos una merienda en la que ellos nos ofrecen su saber y su experiencia cotidiana. Nos mostraron lo difícil que es enfrentar una sociedad tan crítica, donde los tejidos sociales se rompen. Desde el Municipio ponemos nuestro granito de arena, como nos marca el intendente Julio Zamora, de estar cerca de las personas que nos necesitan, de las más vulnerables”.

El encuentro comenzó con preguntas disparadoras, como: “¿Qué es la empatía?”, que invitaron a abrir el diálogo y generar un clima de reflexión. Luego, los asistentes participaron de una merienda a ciegas, diseñada para potenciar el oído, el tacto, el gusto y el olfato.

Por su parte, la subsecretaria de APS, Carolina Hernandorena, destacó: “Fue una experiencia muy interesante, que se vivenció en el cuerpo y que nos permitió disfrutar de una merienda a ciegas poniéndonos en el lugar de una persona con ceguera o disminución visual. Aprendimos, además, sobre el uso de los bastones y sus diferencias. El Municipio siempre acompaña este tipo de actividades; es muy valioso poder participar en las iniciativas que organiza la comunidad, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de la Fundación Juan Diego en el acompañamiento a personas con discapacidad”

La jornada culminó con una charla a cargo del grupo de personas ciegas, quienes compartieron pautas esenciales sobre qué hacer y qué evitar al interactuar con una persona ciega, fomentando la inclusión y el respeto en la vida cotidiana.

Por su parte, la coordinadora de la Asociación Comunitaria Juan Diego, Ivonne Artuche, expresó: “Más de 30 personas vinieron a tomar el té a ciegas y vivieron una experiencia que no se ve todos los días. Esto de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro, hace ver las cosas de otra manera. Ojalá hubiera más gente que quiera hacerlo”.