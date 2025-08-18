Zamora estuvo en Don Torcuato, Las Heras y Marcos Paz

Es en el marco de la campaña electoral. El intendente de Tigre Julio Zamora es candidato a senador provincial

El candidato a senador por la Primera Sección Electoral de la Provincia, Julio Zamora, se reunió con comerciantes en las instalaciones del Hindú Club, ubicado en Don Torcuato. Allí, brindó unas palabras donde ratificó el acompañamiento de Somos Buenos Aires al sector y destacó las obras que realiza el Municipio de Tigre en el distrito.

“Presentamos el posicionamiento político que tomamos, la constitución de un nuevo espacio como Somos Buenos Aires y la necesidad que tiene la Argentina de recorrer un camino virtuoso que nos lleve por el diálogo, la comprensión del otro y la amistad cívica. No tenemos enemigos en la política, sino diferencias de las cuales debemos debatir ideas. Nuestras medidas se centran en las personas y están vinculadas a la seguridad, salud y educación, entre otros ejes”, señaló Zamora.

Y cerró: “Se llevó adelante un intercambio muy virtuoso con comerciantes, donde nos nutrimos de los problemas que tienen que ver con la obra pública, como así también en su giro de negocios. En este marco de reuniones van a surgir nuevas medidas para poder cumplir con las expectativas y seguir diseñando una ciudad que sea vivible para todos los vecinos”.

El encuentro se llevó adelante en horas de la mañana, donde el actual intendente de Tigre brindó unas palabras y resaltó la importancia de la obra pública para el desarrollo de la comunidad. En esta línea, destacó la fuerte inversión que ejecuta la comuna en las áreas de Salud, Deportes, Cultura y Protección Seguridad.

En sus palabras, a su vez, atendió las problemáticas actuales debido al deterioro económico de la sociedad y enfatizó en que el espacio político trabaja con propuestas que permitan el desarrollo de las PyMEs y el sector productivo local.

(*) Julio Zamora dijo en su vista a Las Heras y Marcos Paz: “Somos Buenos Aires se constituyó para romper la polarización e instalar el sentido común y la sensatez”

El candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, realizó una recorrida de campaña por los municipios de General Las Heras y Marcos Paz y aseguró que “el espacio político se constituyó para romper la polarización en la Argentina”. Allí, dirigentes y militantes de Somos Buenos Aires se reunieron con trabajadores y comerciantes.

“El país va de banquina en banquina. Tenemos que instalar el sentido común, la sensatez y la amistad cívica, para de esa manera poder discutir las propuestas de la Provincia de Buenos Aires y que todos los bonaerenses puedan vivir mejor. Se trata de un espacio político joven, pero con mucho futuro”, manifestó el candidato.

La jornada comenzó con una recorrida de Zamora al polo productivo de General Las Heras donde visitó la fábrica Nutricion S.A, dedicada a la industria avícola. Dialogó con los directivos de la firma, quienes lo interiorizaron en las labores que llevan adelante y destacó que “la coalición busca implementar medidas que acompañen al sector, eje fundamental para el desarrollo de la sociedad”.

Seguido, se reunió con su equipo de trabajo -quien lo encabeza Sergio Cambra en la localidad- y posteriormente brindó una conferencia de prensa a medios de General Las Heras, donde enfatizó en las bases sobre las cuales trabaja Somos Buenos Aires y reafirmó el compromiso de implementar políticas públicas de cercanía para la comunidad.

En la continuidad del trayecto, los dirigentes se trasladaron al Municipio de Marcos Paz. Fueron recibidos por integrantes del espacio, militantes y vecinos, quienes debatieron distintas iniciativas y propuestas.

Para finalizar, visitaron el centro comercial del distrito. Durante dicha recorrida estuvo presente el primer candidato de Marco Paz, Marcelo Saavedra, y realizaron una escucha activa de las problemáticas y necesidades de la comunidad, quienes resaltaron la importancia de ejecutar una inversión más fuerte en materia de seguridad, salud y educación pública.