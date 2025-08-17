Mario Alberto Ishii con pastores de José C. Paz

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

“El sostenimiento espiritual que está en la base y sostiene lo demás”, dijo Mario Alberto Ishii, intendente de José C. Paz.

Gran mensaje. visión y perfecta descripción de la realidad presentaron los pastores y la cruda situación que deben afrontar en sus comunidades.

Dieron gracias a Dios por tener la Ciudad del Aprendizaje UNESCO siempre y no soslayó el tema del Laboratorio que está construyendo al lado de las más grande Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, IA.

“Solo vamos a salir adelante con políticas activas de integración”, destacó el intendente.

La reunión se desarrolló en el Teatro Municipal y tuvo el carácter de un fraternal ágape, donde se dialogó acerca de la actualidad del país, su coyuntura social y los desafíos que atraviesan las comunidades barriales.

En su intervención, el intendente Ishii destacó que su gestión impulsa la promoción de la solidaridad y, a través de la Dirección General de Cultos, trabaja en la asistencia a instituciones y entidades religiosas que realizan una valiosa labor espiritual y social en los barrios periféricos del distrito.

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; de la dirección General de Cultos, Jorge Sánchez y Norma Ruiz y el Secretario de Deportes Rodolfo Pino.

“Con esta iniciativa, la gestión municipal reafirma su compromiso de trabajar junto a las instituciones religiosas para fortalecer el tejido comunitario y brindar respuestas concretas a las familias paceñas”, sostienen fuentes municipales