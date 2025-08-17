Julio Zamora acompañó la fiesta patronal de la capilla San Cayetano de Benavídez

En el barrio El Arco, el intendente de Tigre recibió la invitación para participar de la celebración religiosa junto a vecinos y autoridades parroquiales. La actividad contó con el desarrollo de una misa y propuestas culturales.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron de la fiesta patronal de la capilla San Cayetano en el barrio El Arco de Benavídez. El encuentro convocó a una gran cantidad de fieles que compartieron la jornada con expresiones de fe, música y propuestas comunitarias.

“Realmente fue un hermoso encuentro con la participación de muchos vecinos que se congregan en esta iglesia como su lugar de reunión. Fue una verdadera fiesta comunitaria, con bailes, folclore y mucha alegría, de la mano de Juan Martín Dilerna, quien tiene una presencia muy intensa en Benavídez y aporta su energía a esta celebración”, afirmó Zamora.

Y agregó: “En momentos tan críticos, la figura de San Cayetano, como santo vinculado al trabajo, la paz y el pan, nos recuerda la importancia de estar presentes para acompañar a los vecinos que han perdido su empleo y necesitan un plato de comida”.

Durante la celebración, se llevó a cabo la tradicional procesión, seguida de una misa central en honor al santo, a cargo del padre Juan Martín Dilerna. Vecinos y visitantes disfrutaron de espectáculos artísticos, una feria de emprendedores y una cena para toda la familia.

“Para nosotros es muy importante construir comunidad en este momento alrededor de la figura de San Cayetano, considerando el momento complejo que estamos atravesando. Lo vemos a partir de los diálogos que tenemos con nuestros vecinos y vecinas, que nos cuentan lo difícil que es poder llevar la vida en estos tiempos: la falta de trabajo, el salario mínimo. Para nosotros es un placer poder compartir en comunidad, con nuestros vecinos, que a pesar del contexto le pone el cuerpo y alegría para sobrellevar esta situación”, manifestó Gisela Zamora.