Heladería Chichí celebró 50 años de sabor y trabajo

En una tarde de fiesta, llena de música y sabor, el municipio reconoció la historia del clásico comercio que reúne a familia y amigos desde hace 50 años.

La esquina de 25 de Mayo y Talcahuano se transformó en una verdadera fiesta para celebrar el 50 aniversario de la Heladería Chichí. El comercio, acompaña desde 1975 a generaciones de familias con los mejores sabores artesanales, su calidez y el compromiso de una familia emprendedora que forma parte de la historia viva de Malvinas Argentinas.

El intendente Leo Nardini y la secretaria general Noe Correa, junto a decenas de vecinos y vecinas, acompañaron la celebración y participaron de la entrega del cuadro conmemorativo en el simbólico arco de “Malvinas 30 años. Nuestra Historia”, como parte del homenaje a los comerciantes que han confiado en el distrito para crecer y desarrollarse.

Fundada por Gisela della Magiora junto a su esposo, hoy es ella quien continúa al frente del local junto a sus hijos y nietos. “Fue muy emotivo, toda la gente que nos está visitando y el señor intendente que tuvo el gesto de venir a agradecernos por los 50 años”, expresó Griselda, emocionada. “Para mí este reconocimiento es lo más, porque todo lo que se ve acá es familia. Es lo que queremos que sea todo Malvinas, una gran familia. Desde el primer empleado al último, todo es cariño, es amor, son momentos que hemos pasado para este gran gran homenaje”.

Durante el festejo, los presentes cantaron el feliz cumpleaños, disfrutaron de los clásicos helados, participaron de una kermesse con premios y del sorteo de tres bicicletas donadas por el comercio. También se reconoció al primer cliente, Carlos Vélez, y a los locales inaugurados en Grand Bourg y Tortuguitas, que reflejan el crecimiento de este emprendimiento familiar.

“Acá celebrando los 50 años de la Heladería Chichí y los 30 años de Malvinas Argentinas. Es un momento precioso porque no es solamente la historia del helado fantástico que disfrutaron miles de personas, sino también la historia de la familia argentina emprendedora reflejada en una heladería tan conocida como Chichí”, destacó Nardini. “Es el esfuerzo, la constancia, es transmitir de generación en generación. Ver que Griselda con su esposo arrancó con este emprendimiento y lo transmitió a sus hijos, a sus nietos, y así con cada una de las familias y los clientes que están acá. Es la historia del emprendedurismo argentino resumida en Malvinas Argentinas, que es el lugar de la familia”.

La jornada fue más que un aniversario, fue el reconocimiento a una larga historia de trabajo, compromiso y desarrollo que es un símbolo de Los Polvorines y de toda Malvinas Argentinas y que sigue acompañando y construyendo la historia de toda la comunidad.