Julio Zamora a cooperadoras escolares: “Ponemos en valor la vocación y la tarea que realizan con el objetivo de sostener la educación pública”

“Es muy grato reconocer a docentes, directores, papás y mamás que hacen cotidianamente una labor solidaria dentro de la comunidad”, fue el mensaje del intendente de Tigre en el marco de un reconocimiento a las más de 125 organizaciones del Municipio.

En el Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezaron un reconocimiento a más de 125 cooperadoras escolares. Allí, formalizaron la entrega de un respaldo económico del Gobierno local por su dedicada labor con la educación pública.

“Estuvimos reconociendo a hombres, mujeres, docentes, directores de colegios, mamás y papás que realizan una tarea solidaria. Ponemos en valor la vocación y la tarea que realizan con el objetivo de sostener la educación pública. En un país donde se pone en cuestión este valor, hay personas que

trabajan mucho para ello”, señaló Zamora.

E indicó: “En ese marco brindamos un respaldo económico para su sostenimiento y también pudimos contarles lo que estamos haciendo en infraestructura escolar: baterías de baño en cada establecimiento, ampliaciones y estamos próximos a inaugurar una escuela secundaria. Debemos seguir atentos a los requerimientos que tiene la comunidad educativa”.

La actividad se desarrolló en horas de la noche, en compañía de representantes de organizaciones y la comunidad educativa, quienes subieron al escenario para recibir la distinción del Municipio.

“Participé de este acto con mucha alegría junto al intendente de Tigre para reconocer el trabajo silencioso que hacen los representantes de las cooperadoras de escuelas públicas de Tigre. Su presencia en los establecimientos es fundamental para acompañar las trayectorias educativas de las y los alumnos; por eso ponemos en valor el costado humano de las personas e integrantes de estas organizaciones. Debemos cuidar a capa y espada esta herramienta que es, sin dudas, transformadora para la ciudadanía”, sostuvo la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

El objetivo de las cooperadoras es promover el bienestar de la comunidad educativa, siendo esenciales para garantizar el derecho a la educación pública porque no sólo resuelven cuestiones materiales sino también estimulan a los alumnos en su trayectoria escolar y buscan involucrar a padres y madres en la gestión de las escuelas.

“Para la comunidad es importantísimo el trabajo y la colaboración de los padres, docentes y ex alumnos. El Municipio siempre nos acompaña y recibir este reconocimiento es un mimo a nuestra labor diaria. Agradezco al intendente Zamora que siempre está al pendiente de las escuelas”, expresó Carolina Di Marzio, representante de la ES N°4 de Benavídez. Por su parte, Noelia Jardín 924 “Juana Azurduy”, comentó: “Estoy muy contenta por el reconocimiento y por el trabajo que hacen desde la gestión en estos temas”.