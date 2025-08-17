Comunicado de la UCR

A TODOS LOS VECINOS Y A LOS RADICALES EN PARTICULAR

“Ante un comunicado espurio y malicioso que tergiversa la realidad, firmado por dos afiliados a la UCR, la Unión Cívica Radical de Vicente López desea informar a todos nuestros vecinos en general y a los más de 16.000 afiliados en particular, que nuestro partido integra y encabeza el frente electoral “SOMOS BUENOS AIRES’.

“SOMOS BUENOS AIRES” es el resultado de la escucha a los 135 comités de distrito de la provincia de Buenos Aires por parte de las autoridades de la UCR, tanto del comité de contingencia, como de la Convención provincial de contingencia integrados por todos los sectores internos. “SOMOS BUENOS AIRES” surge como clamor de la mayoría incuestionable del radicalismo de ofrecer a la sociedad una alternativa electoral, alejada de la locura de los extremos. Una alternativa a un modelo de estado elefantiásico e ineficiente pero alejado de la crueldad de la motosierra indiscriminada.

En el radicalismo de Vicente López hubo internas el 6 de octubre pasado, de las cuales surgieron sus autoridades legítimas, democráticamente electas por los afiliados. Los que perdieron esa interna y negociaron lugares para sí mismos con otros partidos a espaldas del radicalismo ahora pretenden ensuciar la legitimidad del frente “SOMOS BUENOS AIRES” confundiendo al electorado.

Todos los espacios internos participaron del Plenario Extraordinario que fijó la opinión y posición del partido por unanimidad el 10 de junio, la cual fue elevada a las autoridades provinciales. El mismo fue transmitido en vivo, como todos los plenarios, por nuestras redes, demostrando así la transparencia y vocación participativa que la actual conducción se esfuerza en practicar.

Esos dos afiliados fueron representados por Germán Krivocapich, Iván Solko y Néstor Ríos, de su espacio interno, en las conversaciones para integrar la lista, quienes finalmente y en forma unilateral, decidieron no integrar.

Más allá de todo lo mencionado, queremos llevarles tranquilidad. EL RADICALISMO DE VICENTE LÓPEZ ENCABEZA EL FRENTE “SOMOS BUENOS AIRES” con MARÍA PÍA ZORZOLI, actual presidenta, como primer candidata a concejal. Somos la alternativa política que la mayoría de la sociedad está reclamando. Vamos a ganar la elección del 7 de septiembre. Sigamos construyendo juntos en Vicente López: “EL RADICALISMO QUE QUEREMOS”.