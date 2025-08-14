Vuelve el ciclo “Miradas Argentinas” con grandes producciones nacionales al Cine York

Del 14 al 24 de agosto, el Cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) será el escenario de una nueva edición del ciclo de cine nacional Miradas Argentinas. Durante diez días, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de películas que reflejan la diversidad y riqueza de la producción audiovisual del país. Las funciones se realizarán de miércoles a domingo, en dobles proyecciones a las 18:00 y 20:30 horas, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada.

La programación incluye títulos consagrados como “El Jockey”, de Luis Ortega, y “Mi amiga del parque”, de Ana Katz, junto con estrenos recientes como “Presente Continuo” y “Tiempo de pagar”. En el género documental se proyectarán “Los visionadores” de Néstor Frenkel; “El villano”, de Luis Ziembrowski y Gabriel Reches; y “El agujerito”, que retrata la famosa casa de música en pleno centro porteño. También se presentará el lanzamiento de “Presente Continuo”, primer biodrama independiente que muestra al autismo en primera persona.

Miradas Argentinas propone un viaje por distintas historias, miradas y estilos que conforman el panorama actual del cine local, destacando tanto a realizadores consagrados como a nuevas voces. Desde relatos íntimos y personales hasta narrativas potentes y universales, el ciclo busca acercar al público a producciones que reflejan la identidad y creatividad de nuestro país.

La programación completa y más información sobre el ciclo pueden consultarse en:

👉 https://lumiton.ar/agenda-presencial/