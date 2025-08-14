Juan y Eva Andreotti visitaron la Pista de Patinaje sobre Hielo gratuita del Parque Náutico de San Fernando

El Intendente y la Secretaria municipal, candidata a Concejal, compartieron un momento con las familias que disfrutaron la propuesta. La pista se encontrará hasta el 31 de agosto, con reserva previa de forma totalmente gratuita, sólo para sanfernandinos y sus grupos familiares. Toda la información se encuentra en el sitio web www.sanfernando.gob.ar/sanfersobrehielo

El Municipio de San Fernando invita a sus vecinos a compartir una asombrosa pista de patinaje sobre hielo. El Intendente Juan Andreotti acompañó el inicio de la actividad y anunció: “La instalamos hasta el 31 de agosto en el Parque Náutico (Almirante Martin y el río). Para participar, tienen que inscribirse en la página web municipal”. Los turnos se reservan a través del sitio www.sanfernando.gob.ar/sanfersobrehielo indicando talle de patines, datos de contacto y número de DNI, que serán solicitados al ingresar.

“Los fines de semana habrá actividades en todas las plazas del municipio, así que vayan buscando en dónde serán las próximas para compartir en familia este mes especial para nuestros niños y niñas”, dijo el Intendente, quien fue acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti.

Por su parte, el Secretario de Deportes, Carlos Traverso, expresó: “El Intendente siempre nos impulsa a generar actividades como el laberinto y la pista de hielo para encuentros familiares y para disfrutar de nuestros espacios públicos. El laberinto estará abierto todos los días y el ingreso será por orden de llegada, en grupos de 10 chicos o chicas.”

Las inscripciones ya están abiertas. Los horarios disponibles son de lunes a viernes de 13 a 19h, y los sábados y domingos de 10 a 19 h. Cada sesión dura 45 minutos y se solicita presentarse 15 minutos antes para la preparación. Los días de lluvia la pista permanecerá abierta, aunque la organización podrá modificar los horarios por seguridad.

No es necesario saber patinar: el personal brindará asistencia para que todos puedan disfrutar. Los niños de 4 y 5 años deberán ingresar acompañados por un adulto, sin excepción. El uso de mangas largas, pantalones largos, guantes y medias es obligatorio.

El reglamento prohíbe fumar, comer o beber durante la actividad, así como el uso de celulares o cámaras en la pista. Se debe mantener el sentido de giro, evitar cambios bruscos de dirección y no apoyarse en las vallas. No se permiten empujones, carreras, patinaje en grupo de más de dos personas, ni el ingreso con mochilas u objetos grandes o peligrosos.