Zamora compartió un encuentro con la comunidad de Benavídez en el marco del Mes de las Infancias

El intendente de Tigre compartió la tarde con vecinos y vecinas que disfrutaron las diferentes propuestas recreativas que brindó el Municipio en la Plaza Martín Miguel de Güemes del barrio El Arco. Durante la actividad, niños y niñas participaron de juegos, sorteos y shows en vivo.

En el marco del Mes de las Infancias, el intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó una jornada recreativa organizada por el Municipio para los niños y niñas. La propuesta fue realizada en la Plaza Martín Miguel de Güemes del barrio El Arco de la localidad de Benavídez, donde asistieron vecinos, vecinas y diferentes instituciones de la zona.

“Festejamos este encuentro en el marco del Día de las Infancias junto a los niños y niñas donde, además, participaron instituciones y áreas del Municipio. Esto nos permite dialogar con los vecinos y escuchar sobre sus día a día, para saber lo que pasa de primera mano en el barrio y dar respuesta construyendo comunidad”, declaró el jefe comunal.

El evento se desarrolló en horas de la tarde, con la presencia de niños y niñas que disfrutaron de juegos, un puesto de maquillaje, sorteos y un show de magia. Participaron de la iniciativa diferentes instituciones como el Centro de Jubilados El Arco, la Comunidad del Jardín de Infantes San Cayetano, la Fundación Misión Cristiana Evangélica (FUMCE), la Cooperativa de la Escuela Secundaria N° 32 y las trabajadoras vecinales de la localidad.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, afirmó: “Celebramos en el barrio El Arco junto a vecinos y vecinas, en una plaza repleta de familias que vinieron a pasarla bien. Esto es gracias al impulso que le da el intendente Julio Zamora a los espacios en red, donde participan las instituciones y cada uno pone su granito de arena acerca de la comunidad que quiere y se compromete. Esto es solidaridad al cien por ciento”.

Además, se encontraban los stands municipales de las áreas Gestión y Promoción Ambiental, la Dirección de Comunidades Inmigrantes y la Secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias. El intendente recorrió cada uno de los puestos y dialogó con los vecinos sobre las necesidades del barrio.

Elisa, vecina de El Arco, sostuvo: “Es un orgullo para nosotros como vecinos de Tigre esta jornada y estamos dispuestos a colaborar. Hay muchos chicos y se nota su alegría”. Por su parte, Melina, manzanera del barrio La Mascota, dijo: “Vinimos a colaborar con la gente del Municipio para festejar el Mes de las Infancias. Estamos orgullosos de tener el apoyo del intendente Julio Zamora y la secretaria Gisela Zamora. Compartimos rosquitas y torta fritas que hicimos para los chicos”.