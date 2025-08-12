Leonardo Nardini, el intendente mejor valorado del conurbano bonaerense

Así lo confirma el último informe de CB Consultora Opinión Pública, que lo ubica en el primer lugar del ranking con un 62,7% de valoración positiva. La aceptación de la comunidad se refleja en la transparencia de la gestión y en las transformaciones del día a día de los vecinos.

Leonardo (Leo) Nardini es el intendente con mejor imagen del conurbano bonaerense. Así lo confirma el último informe de CB Consultora Opinión Pública, que lo ubica en el primer lugar del ranking con un 62,7% de valoración positiva. Más allá del dato, si se revisan encuestas anteriores podemos ver que Nardini se encuentra siempre en los primeros puestos, sosteniendo altos niveles de aceptación a lo largo del tiempo, a más de 9 años de haber sido electo por primera vez. El podio lo completan Diego Valenzuela (Tres de Febrero) con un 62%, y en tercer lugar Jaime Méndez (San Miguel) con un 61,5%.

Debajo, completaron: Federico Achaval (Pilar) con 61,1, Fernando Gray (Esteban Echeverría) con 60,4%, Julio Zamora (Tigre) con 59,1%, Federico Otermín (Lomas de Zamora) con 57,4% y Soledad Martínez (Vicente López) con 56,5%.

También es valorado el intendente (y Secretario Ejecutivo para Ciudades del Aprendizaje, UNESCO) Mario A. Ishii, por sus políticas educativas.

Nardini lleva adelante una gestión que combina cercanía, planificación y transparencia que se palpa en el día a día. Desde que asumió en 2015, su manera de gobernar puso en el centro las necesidades reales de la comunidad. Incluso hoy, cursando el tercer período a cargo de la intendencia: recorre, escucha, interpreta y responde. Transformó el distrito en profundidad tanto en su aspecto como en su esencia. Malvinas Argentinas hoy es modelo de gestión pública y desarrollo en el conurbano bonaerense.

“Durante los últimos nueve años, la gestión de Leo Nardini en el distrito malvinense se consolidó en tres ejes fundamentales: obra pública, salud y seguridad. Se pavimentaron y repavimentaron más de 5.400 cuadras, se recuperaron más de 70 espacios públicos y hoy hay más de 40 obras en marcha, la mayoría de ellas realizadas con recursos y equipos municipales, ante la decisión del retiro del financiamiento de la obra pública a nivel nacional. Invierten constantemente en materia de salud construyendo y refaccionando hospitales, ampliando la oferta de servicios e incorporando tecnología de última generación, posicionando al distrito como referente local y regional, ya que se atienden pacientes del propio municipio y de muchos distritos vecinos. En seguridad, el municipio cuenta con 130 patrullas activas y un sistema de monitoreo con cámaras de última tecnología, fortaleciendo la prevención y el cuidado de los vecinos”, sostienen fuentes oficiales.

A estos pilares se suman dos dimensiones que marcan una diferencia: la transformación digital del Estado local, que agiliza trámites, pagos y denuncias y fortalece la comunicación con los vecinos y vecinas; y la promoción de lo cultural y lo recreativo como espacios de encuentro. El municipio ofrece propuestas accesibles y de calidad para toda la comunidad, con eventos deportivos, culturales y sociales que promueven identidad y participación social.

“La gestión Nardini es una combinación de administración eficiente, innovación y cercanía que se refleja en hechos concretos por qué el intendente sostiene altos niveles de aceptación en el conurbano bonaerense, con una imagen que se sostiene y se fortalece en el tiempo”, afirman dese la comuna.