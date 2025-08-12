Importantes noticias del distrito de Tigre

El intendente Julio Zamora recorrió la renovación edilicia del Club Unión y Fuerza Tigre Junior de Don Torcuato. Ricardo Rojas: Julio Zamora conversó con vecinos y vecinas acerca del crecimiento y los proyectos a futuro para el Municipio Tigre. En una nueva jornada de salud en General Pacheco, el Municipio de Tigre realizó controles integrales a vecinos y vecinas. A través del programa ‘Envión’, el intendente Julio Zamora intercambió ideas con jóvenes y adolescentes sobre su presente y sus metas a futuro. Con el objetivo de fortalecer la salud visual de la comunidad, se llevó adelante una nueva entrega del programa “Para Verte Mejor” del Municipio de Tigre. Pirómano suelto en Troncos del Talar detenido luego de un rápido operativo del COT

(*) El intendente Julio Zamora recorrió la renovación edilicia del Club Unión y Fuerza Tigre Junior de Don Torcuato

En Don Torcuato, el Municipio renovó las instalaciones del Club Unión y Fuerza Tigre Junior con la reparación de la cancha, techo, buffet, rejas, vestuarios, parrilla, iluminación, la instalación de agua caliente y electricidad. El intendente Julio Zamora recorrió el establecimiento para monitorear el crecimiento de la institución y dialogar con los miembros de la comisión directiva.

“Nos acercamos a este club que tiene mucha historia para los vecinos y vecinas de este barrio. Desde el Municipio de Tigre colaboramos para mejorar el lugar, luego de sufrir mucho daño tras un temporal. Creemos que es fundamental estar cerca de las instituciones, que son redes de contención para niños y niñas que hacen deporte. Vamos a seguir contribuyendo para su crecimiento”, afirmó el jefe comunal.

Para la práctica de fútbol asisten al establecimiento 130 niños y niñas de las categorías 2010 a 2020. Además, brindan un espacio de contención a más de 70 jóvenes que sufren problemas de adicciones.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: “Con mucha alegría visitamos este club que surgió en el año ´92. Necesitaba de mucha ayuda y nuestro intendente Zamora se puso en acción. Después de un temporal que los afectó, decidimos darles una mano para que haya mejores condiciones en el lugar. Para nosotros es muy importante el trabajo de estas instituciones”.

Estella Maris, presidenta del club, manifestó: “Estoy muy emocionada porque llamé al intendente Julio Zamora cuando se nos voló el techo, las redes y la cancha estaba toda destruida. Vinieron y transformaron el club. Estoy muy agradecida porque siempre me escuchan”.

(*) Ricardo Rojas: Julio Zamora conversó con vecinos y vecinas acerca del crecimiento y los proyectos a futuro para el Municipio Tigre

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se reunió con vecinos y vecinas de Ricardo Rojas, con el objetivo de abordar las problemáticas del barrio y compartir los proyectos para la ciudad en materia de salud, educación y seguridad. En el encuentro, destacó la importancia de que el Municipio esté cerca de la comunidad para escuchar de primera mano sus necesidades.

“Fue un lindo encuentro que fortalece los lazos comunitarios de esta ciudadanía de Ricardo Rojas. Compartí la noticia de que Tigre tiene un Hospital Cardiovascular, con todo lo que eso significa para los vecinos. Hay que seguir creciendo en materia de salud y en servicios para los adultos mayores”, expresó el jefe comunal en el Centro de Jubilados y Pensionados de Los Luchadores de Ricardo Rojas.

En la actividad – que se desarrolló en horas de la tarde – el intendente saludó a todos los presentes. Luego, mencionó la renovación de espacios públicos en todo el distrito y las obras en las escuelas públicas N° 2, 33, 34 y 44 de la localidad. También, remarcó el avance de la construcción del hospital de alta complejidad para adultos.

Por su parte, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud del Municipio, Carolina Hernandorena, dijo: “Tenemos la gracia de poder disfrutar y acompañar a nuestros adultos mayores en sus espacios recreativos y escuchar sus inquietudes vinculadas a la salud y seguridad. A su vez, ofrecerles las distintas propuestas que tenemos desde lo cultural y el deporte. Con el intendente Julio Zamora disfrutamos esta tarde y compartimos con ellos”.

(*) En una nueva jornada de salud en General Pacheco, el Municipio de Tigre realizó controles integrales a vecinos y vecinas

A través del móvil sanitario local, el Municipio de Tigre llevó a cabo una nueva jornada de salud integral abierta a la comunidad, en General Pacheco. La finalidad es poder realizar diversos estudios directamente en el territorio para facilitar el acceso a las personas.

La actividad comenzó en horas de la mañana en las calles Gutemberg y Calle 4 en el barrio Enrique Delfino. Los vecinos pudieron realizar diversos chequeos vacunación de calendario y campaña de sarampión; test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C.

Para más información, pueden contactarse por las redes sociales a @SaludTigre en Facebook o @Salud_Tigre en Instagram.

(*) Se extienden las labores de mantenimiento integral en el Delta de Tigre

El Municipio llevó a cabo trabajos en diferentes puntos del Delta de Tigre, referidos a la colocación de un nuevo muelle para el CAFyS del Río Carapachay y la reparación de luminarias y poda sobre Arroyo Reyes. También se llevó a cabo el mantenimiento en los muelles públicos ubicados en los arroyos Toro y Antequera y en Morita I, sobre el Río Capitán.

En ese marco, la cuadrilla municipal llevó adelante tareas de parquización y limpieza en la Escuela N°8, sobre los arroyos Espera y Gelvez y se realizaron trabajos de destronque sobre el Rio Carapachay.

Estos trabajos tienen como objetivo garantizar la seguridad tanto de los peatones como de las embarcaciones al transitar por dichos lugares. Para mayor información, comunicarse con la Delegación Delta de Tigre de 8 a 16 hs al teléfono 4512-4545 o al WhatsApp: 11 4512 4545.

(*) A través del programa “Envión”, el intendente Julio Zamora intercambió ideas con jóvenes y adolescentes sobre su presente y sus metas a futuro

El intendente de Tigre, Julio Zamora, conversó con adolescentes y jóvenes que participan del programa “Envión” en el Polideportivo Ricardo Gutiérrez de Don Torcuato. Los vecinos y vecinas pudieron compartir al jefe comunal sus visiones del presente y metas a futuro.

En su visita, Zamora declaró: “Estuvimos con jóvenes de Don Torcuato en una tarde de charla, con el fin de escucharlos y saber cuáles son sus inquietudes. Nos contaron sobre la situación de las escuelas, lo que sucede en el barrio y cuáles son sus sueños. Es importante estar cerca de los chicos y conocer sus ideas”.

“Envión” es un programa que realiza el Municipio en articulación con la Provincia de Buenos Aires, el cual está destinado a jóvenes y adolescentes de 12 a 21 años en situaciones de vulnerabilidad social. Se brindan talleres y actividades recreativas como apoyo escolar, teatro, folclore, deportes y ajedrez.

Durante la reunión, se abordaron temas como el bullying, adicciones, las condiciones edilicias de las escuelas, centros de estudiantes, carreras universitarias, entre otros temas.

(*) Con el objetivo de fortalecer la salud visual de la comunidad, se llevó adelante una nueva entrega del programa “Para Verte Mejor” del Municipio de Tigre

El Municipio de Tigre realizó la entrega de 173 anteojos en el marco del programa “Para Verte Mejor”. El evento, encabezado por la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, se realizó en la Escuela Primaria N° 31 de Troncos del Talar y estuvo destinado a alumnos y alumnas del nivel primario de instituciones de gestión estatal del partido.

“Estuvimos con mucha alegría junto a la Fundación Volkswagen, en la segunda entrega del año. Es una política pública impulsada por el intendente Julio Zamora que nos pide que estemos presentes y acompañemos a las infancias brindándoles estos elementos que son muy importante”, destacó Gisela Zamora.

Las autoridades destinaron lentes a las escuelas primarias N° 14, N° 19, N° 21 N° 27, N° 31 N° 49 y N° 51. La iniciativa se implementa desde el año 2008 en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE) y se ejecuta en todas las escuelas primarias y especiales del distrito. Desde su inicio, se han otorgado más de 15 mil pares de lentes.

Por su parte, el representante de la Fundación Volkswagen, Patricio Sesti, señaló: “Es una alegría poder participar, el resultado está a la vista, es un caso de éxito. Adicionalmente nosotros aportamos un vehículo para hacer la recorrida de diagnóstico que lleva al oftalmólogo a las diferentes escuelas”.

“Para Verte Mejor” es una política pública impulsada por el Municipio de Tigre que articula a las áreas de Salud y Educación. Consiste en la realización de chequeos a chicos y 1ro a 6to grado de las escuelas de gestión estatal para determinar si requieren los anteojos. La propuesta se lleva a cabo en conjunto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

El encuentro contó, además, con la presencia del secretario de Salud, Fernando Abramzon; la subsecretaria de Educación Adriana Valdez; y la subsecretaria de Asistencia Primaria de Salud, Carolina Hernandorena.

Finalizado el evento, la directora de la EP N° 31, Patricia Moyano, expresó: “El Municipio lleva adelante iniciativas muy productivas para la educación. Es un contexto difícil, pero estamos armando redes con el Gobierno local que son muy importantes, tenemos contacto con delegados y funcionarios”.

(*) Pirómano suelto en Troncos del Talar detenido luego de un rápido operativo del COT

Los dispositivos de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron el momento en el que un individuo intentó incendiar un vehículo estacionado en Troncos del Talar. De manera rápida, los agentes locales activaron el operativo y detuvieron al pirómano.

El ataque sucedió en horas de la madrugada -en la intersección de las calles Don Orione y Pueyrredón- y fue alertado por la central de monitoreo, desde donde se inició el procedimiento y el seguimiento mediante las cámaras municipales.

Con el operativo en marcha, los miembros del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptaron al pirómano en las arterias Larralde y Pasteur. Fue requisado y trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la fiscalía.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.