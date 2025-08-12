Apertura ‘Casa de Unidad Popular’ en Don Torcuato

En el inicio de la campaña de Fuerza Patria, Unidad Popular de Tigre, integrante del MDF (Movimiento Derecho al Futuro liderado por el Gobernador Axel Kicillof) abrió su casa en la localidad de Don Torcuato.

El sábado 9 de agosto al mediodía más de 100 vecinas y vecinos, referentes de partidos y agrupaciones políticas y territoriales del MDF Tigre, se reunieron para la inauguración del local partidario de Unidad Popular en Don Torcuato.

Los anfitriones, Alejandra Taboada Duarte y Luis Alberto Cancelo, les dieron la bienvenida a todas y todos; entre los dirigentes que tomaron la palabra estuvieron el Presidente y la Vicepresidenta de Unidad Popular de la Prov. de B.A., Hugo Amor y Vanina Rodríguez, el titular de ATE Zona Norte Fabián “Moncho” Alessandrini, la candidata a concejal de UP San Miguel, Selva Acuña, y el Secretario General de la CTA Autónoma y Vicepresidente de UP Nacional, Oscar “Colo” de Isasi.

Los oradores hicieron hincapié en la necesidad de convocar a las y los bonaerenses a concurrir a las urnas en las próximas elecciones, a votar por Fuerza Patria, boleta encabezada por Gabriel Katopodis, para apoyar la gestión del Gobernador Axel Kicillof y para que la motosierra del Gobierno Nacional no ingrese a la provincia de Buenos Aires.

El cierre estuvo a cargo de Oscar “Colo” de Isasi quien señaló: “Para nosotros es indispensable tener ese horizonte: soberanía, trabajo digno, producción, democracia y justicia social, contra el ajuste, la entrega, el saqueo, el autoritarismo de Javier Milei. Hay que ir a ver a los vecinos y las vecinas para que voten al candidato a Senador Provincial, Gabriel Katopodis; hay que confiar en la gente, nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es profundamente solidario”.

Llamó a “construir una nueva mayoría no sólo para ganar elecciones, sino que se tiene que bancar la pelea que viene después; nosotros decimos que hay que votar el 7 de septiembre, pero primero ratificamos que a Milei no sólo se le gana en las urnas, se le gana en las calles, en los sectores de trabajo y en los barrios…” …”ganar una elección no es tener poder, es estar en inmejorables condiciones para construir poder, ahora si, en un período determinado, nuestro pueblo no ve que hay soluciones la esperanza se transforma en frustración; hay que ganar elecciones pero para que haya una más justa distribución de la riqueza tiene que haber un pueblo movilizado, un pueblo trabajador protagonista.”

Al cierre del acto se sirvieron unos sandwichs y unas bebidas y, como el día estaba soleado, los participantes disfrutaron de buena música al aire libre, lo que contribuyó al ambiente de camaradería que se había destacado desde el inicio de la actividad.