Juan y Eva Andreotti compartieron una nueva tarde de juegos por el Mes de las Infancias

El Intendente de San Fernando y la Secretaria municipal, candidata a concejal, participaron de la segunda jornada del Mes de las Infancias con actividades y juegos para toda la familia. “Es hermoso ver nuestras plazas llenas con toda la familia disfrutando los espacios verdes”, expresó Eva Andreotti.

El sábado 9 de agosto, la celebración del Mes de las Infancias de San Fernando continuó en las plazas Dorrego y Malvinas, y en el Parque del Bicentenario. Durante todos los sábados del corriente mes habrá celebraciones en distintas plazas y parques de la ciudad. El Intendente Juan Andreotti acompañó la actividad junto a funcionarios municipales.

Eva Andreotti, Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, nuevamente estuvo presente acompañando a las familias y comentó: “En el Mes de las Infancias, junto al Intendente Juan Andreotti y el equipo municipal estamos recorriendo las plazas donde se realizan un montón de actividades para los más pequeños del distrito.”

Estas últimas, como maquillaje artístico, juegos inflables y la participación de distintos personajes que brindaron momentos de alegría, fueron pensadas para homenajear a los sanfernandinos más pequeños en lugares accesibles y cerca de sus casas.

Además, agregó: “Es hermoso ver nuestras plazas llenas con toda la familia donde hacen picnic y pasan el día. Para eso están hechos estos espacios verdes, para disfrutar en familia, con nuestros amigos, nuestros vecinos, y que esta comunidad y esta gran familia que somos los sanfernandinos, nos encontremos en nuestros lugares públicos.”

Las próximas fechas de festejo serán el sábado 16 de agosto en el Parque Náutico (Almirante Martín y el río); y el sábado 23/8 en las plazas del Bicentenario (Ruta 202 y Sarratea), Mitre (Madero y Constitución) y de los Inmigrantes (Miguel Cané y Fader), siempre de 14 a 17h.