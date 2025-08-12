Continúan las mejoras en las calles: finalizaron 160 obras y hay otras 14 en ejecución

El Municipio de San Isidro continúa con su Plan de Reparación de Calles y Veredas en distintas calles de todo el distrito, a través de su Secretaría de Ambiente y Espacio Público. Actualmente, hay 14 obras en ejecución en distintos puntos del distrito.

A través de su Secretaría de Ambiente y Espacio Público, el Municipio de San Isidro continúa con su Plan de Reparación de Calles y Veredas en distintas calles de toda la ciudad. Actualmente, hay 14 obras en ejecución en distintos puntos del distrito. Los trabajos comenzaron priorizando las trazas más críticas y continúan con las de complejidad media y baja en los próximos meses. Desde que comenzó el Plan el año pasado, ya se terminaron más de 160 obras, entre repavimentación, bacheo y reparación de veredas.

El Plan de Reparación de Calles y Veredas es un proyecto integral que abarca arreglos de calles, veredas y pluviales en todo el territorio de San Isidro. Este plan avanza de manera uniforme y coordinada en tres zonas del municipio: todos los días hay cuadrillas trabajando en Beccar/San Isidro, Boulogne/Villa Adelina, y Martínez/Acassuso.

Los trabajos están debidamente señalizados con vallas y cartelería específica y son acompañados por Agentes de Tránsito para colaborar con los desvíos en caso de que sea necesario. Además, se informa el corrimiento de paradas de colectivos, la prohibición temporal de estacionamiento y los desvíos sugeridos para conductores de vehículos.

También son informadas las líneas de colectivos que tienen que realizar desvíos y los cortes provisorios son cargados en la aplicación Waze.

OBRAS EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE

Brown entre 25 de mayo y libertador (Adoquines), San Isidro.

Jacinto Diaz entre Garibaldi y Alberti, San Isidro.

Yerbal y Perito Moreno, Villa Adelina.

Ing. Marconi 3600 – 3700, Beccar.

Bolivar 638, Beccar.

Blas Parera y Maestro Granada, Boulogne.

Yatay 400-300, Boulogne.

Yerbal entre Plumerillos y Bogado, Boulogne.

Gurruchaga entre Irigoyen y Bulnes, Boulogne.

Uriarte 2377, Boulogne.

Yerbal entre Rolon y Plumerillos, Boulogne.

Rodríguez Peña 600 al 900, Martínez.

Libertad del 500 al 700, Martínez.

Pacheco y Balcarce, Martínez.