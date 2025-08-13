Fuerza Patria presentó su lista en Tigre con el eje en “frenar a Milei”

En un club de barrio y ante un millar de militantes se realizó la presentación de los candidatos de Fuerza Patria en Tigre para las elecciones legislativas de la provincia del próximo 7 de septiembre.

(Fuente: INFOBAN) – El acto contó con la presencia de Malena Galmarini y Gabriel Katopodis, candidatos a senadores provinciales por la Primera Sección, y con la lista local encabezada por Sebastián Rovira. La gran sorpresa de la noche fue la presencia de Sergio Massa, que acompañó desde el inicio, saludó a los militantes y fue el último en retirarse.

Acompañaron también Juan Andreotti, intendente de San Fernando, junto a Eva Andreotti, primera candidata de su ciudad; el ministro de Transporte de la Provincia, Martín Marinucci; y referentes del Frente Renovador de diferentes puntos de la provincia que se acercaron para respaldar la lista. Durante la jornada, se transmitió un video del gobernador Axel Kicillof, quien envió su saludo y respaldo a todos los presentes.

La lista presentada está integrada por vecinos y vecinas de todas las localidades de Tigre, con una importante cantidad de jóvenes que la componen, reflejando el recambio generacional y la apuesta por nuevas voces en la política local.

En su mensaje, Sebas Rovira dejó en claro el sentido de la elección: “Esta elección del 7 de septiembre es para ponerle un límite al gobierno de Milei en las urnas. Tigre no se entrega. Vamos a defender a nuestros jubilados, a nuestras pymes, a nuestros trabajadores y a nuestros jóvenes que hoy ya no pueden soñar con un futuro propio”, expresó el primer candidato a concejal.

Y agregó: “Es inaceptable que un jubilado tenga que elegir entre un medicamento u otro, que nuestros comerciantes y pymes cierren sus puertas, que miles de trabajadores sean despedidos y que los jóvenes sientan que no hay futuro. Por eso estamos caminando cada barrio: para escucharlos y para cambiar esta realidad.”

Rovira eligió hacer una campaña distinta, recorriendo durante 40 días todas las localidades de Tigre.

Por su parte, Malena Galmarini remarcó que “no es momento de especulaciones, sino de unidad y coraje para enfrentar a un gobierno que nos está rompiendo todo”. Además, resaltó que el Frente Renovador apuesta por la juventud, por su energía, compromiso y capacidad de renovar la política: “Necesitamos que los jóvenes no se vayan, que sueñen, que se involucren y que sepan que hay un proyecto que los quiere como protagonistas”.

El clima del acto estuvo marcado por la convicción de que Tigre tiene un peronismo de pie, preparado para frenar el ajuste y recuperar el rumbo. La convocatoria dejó en claro que Fuerza Patria Tigre llega a esta elección con un equipo sólido, un mensaje claro y el respaldo masivo de la comunidad.