Fuerza Patria de cara a las elecciones

Federico Meca y Diego Montivero, candidatos a concejales por Fuerza Patria San Isidro, se presentaron oficialmente esta semana y anunciaron que su principal objetivo será fortalecer la representación vecinal en el Concejo Deliberante (HCD).

“Queremos que los sanisidrenses vuelvan a estar en el centro de las decisiones”, destacaron.

Además, subrayaron que su participación en la lista responde a la necesidad de construir una oposición firme y coherente.

“Fuerza Patria nació como un frente decidido a enfrentar la crueldad en todos sus niveles”, afirmó Meca. “El Gobierno nacional arrasa con todo a su paso, sin medir consecuencias: destruye la ciencia, la educación y la salud. El recorte de haberes y medicamentos a jubilados, la eliminación de prestaciones a personas con discapacidad y la violencia con la que se reprime sus justos reclamos, son razones más que suficientes para conformar un espacio que se plante con firmeza frente a semejante atropello”, aseveró el candidato a renovar su banca en el HCD.

En el plano local, Meca subrayó la necesidad de fortalecer el Concejo Deliberante como espacio activo de control y debate. Además, recordó su historial como referente opositor en el recinto: “Todos los años frenamos aumentos desmedido de tasas. Hemos logrado que no superen la inflación y promovimos exenciones impositivas para comercios locales”.

También reafirmó su compromiso con la defensa de los espacios verdes. “Logramos que el Golf de Villa Adelina sea declarado Paisaje Protegido Municipal”, dijo.

Por su parte, Diego Montivero, especialista en Gestión Ambiental y candidato en tercer lugar, manifestó: “Estoy comprometido con llevar al Concejo propuestas concretas para un desarrollo urbano verdaderamente sostenible”.

Finalmente, los candidatos anunciaron que durante la campaña recorrerán barrios y centros comerciales, además de realizar encuentros abiertos con vecinos: “Queremos escuchar sus necesidades, dialogar cara a cara y construir una agenda común que transforme San Isidro desde abajo hacia arriba”.