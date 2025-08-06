Equipamiento de última generación para mejorar la atención en el Hospital de Boulogne

Los nuevos equipos se sumaron en áreas clave como la sala de procedimientos, el área crítica, kinesiología y laboratorio.

Esto forma parte del plan de inversión en los hospitales municipales de $4 mil millones, reemplazando tecnología obsoleta y dotando a los profesionales con recursos acordes a su prestigio profesional.

El Hospital Ciudad de Boulogne incorporó nuevo equipamiento destinado a fortalecer la atención médica que reciben diariamente los vecinos de San Isidro. La incorporación de esta nueva aparatología representa un paso más en el compromiso del Municipio por seguir modernizando el sistema de salud pública y brindar un servicio más ágil, seguro y de calidad.

“Cada inversión realizada está orientada a mejorar la calidad de atención de los vecinos y a seguir fortaleciendo la red de salud pública en todos sus niveles. Queremos que nuestros hospitales municipales vuelvan a ser un ejemplo de modernización y excelencia en todo el país”, destacó el intendente Ramón Lanús durante la presentación de los equipos.

En la sala de procedimientos se sumaron equipos esenciales como un cardiodesfibrilador, un electrobisturí con software de sellado de vasos y gastroenterología, una mesa de anestesia, una mesa de cirugía, una lámpara scialítica de techo y otra portátil, lo que permite optimizar tanto las intervenciones como la atención diaria.

Además, se reforzó el equipamiento del área crítica con un cardiodesfibrilador y un electrocardiógrafo, mejorando así la capacidad de respuesta ante emergencias. En kinesiología se incorporaron un equipo electroestimulador, un equipo de magnetoterapia, dos equipos de onda corta y dos de ultrasonido de 1 MHz y 3 MHz, herramientas fundamentales para acelerar procesos de rehabilitación.

Por último, el laboratorio sumó una estufa de secado y una prensa bolsa extractora de plasma, mejorando la precisión y eficiencia en los análisis clínicos.

La compra forma parte de la inversión de 4 mil millones de pesos que el Municipio está haciendo en equipamiento médico de última generación para los tres hospitales, reemplazando tecnología obsoleta y dotando a los profesionales con recursos acordes a su prestigio profesional.

En el Hospital Central se renovaron los quirófanos, incluyendo dos torres de laparoscopía con artroscopía y fluorescencia, cinco mesas de cirugía completas, seis máquinas de anestesia, dos electro bisturíes con sellado de vasos y software específico para endoscopía, y dos electrobisturíes de uso general. También se incorporaron equipos de rehabilitación para kinesiología. A su vez, está en curso el proceso de instalación de una nueva central con 34 equipos para monitoreo continuo para pacientes críticos y en terapia intensiva, algo inédito en el municipio. Simultáneamente, está en proceso la incorporación de un arco en C para todos los procesos quirúrgicos, un nuevo mamógrafo, equipos de rayos x para pisos de internación con tecnología digital directa y equipamiento para laboratorio, cardiología, oftalmología, dermatología, audiología y otorrinolaringología.

En el Materno Infantil se está actualizando el quirófano, lo que representará un salto tecnológico de 20 años. Se sumó un respirador nuevo con tecnología que no existía en la unidad pediátrica y pronto llegarán treinta y cuatro monitores multiparamétricos para Neonatología y Pediatría.

Además del nuevo equipamiento, el Municipio está haciendo obras y reparaciones edilicias en los tres hospitales para ponerlos en valor. Ya se renovaron las cocinas del Hospital de Boulogne y del Hospital Materno Infantil; se arreglaron filtraciones críticas en el Hospital Central y se sigue trabajando en otras mejoras estructurales. También se mejoraron salas comunes, áreas de espera y recepción en los tres hospitales con pintura y remodelaciones.