Continúan las búsquedas laborales activas para vecinos y vecinas del Municipio de Tigre

A través del portal de Empleo, el Gobierno local lleva adelante la intermediación de búsquedas de comercios y empresas interesadas en la incorporación de personal. En esta ocasión, se busca: Dibujante Técnico; Maquinista Apilador; Chofer de Reparto y Mecánico Industrial. Si cumplís con los requisitos ingresa tus datos de Cv en Empleos.tigre.gob.ar

El Municipio lleva a cabo nuevas búsquedas laborales para la comunidad tigrense. En el proceso, se analiza el perfil laboral de los vecinos que se registran en el Portal de Empleo y se los entrevista para observar tanto su trayectoria laboral, como sus competencias.

Búsquedas activas:

Dibujante Técnico (reef 3004)

-Contar con 2 años experiencia comprobable en el puesto y en el sector metalúrgico.

-Nivel educativo secundario técnico completo.

-Principales tareas: organización y revisión de planos de carpetas técnicas de equipos de carga. Desarrollo de planos, diseño de carrocería, hidráulica, chasis.

-Experiencia en Autocad 2D y SolidWorks.

-Lugar de trabajo: Munro.

-Disponibilidad: full time.

-Residir en el partido de Tigre.

Maquinista Apilador (3156)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto.

-Nivel educativo secundario completo.

-Principales tareas: manejo de apiladores. Experiencia en lectora y trabajo en depósito con el programa WMS.

-Lugar de trabajo: General Pacheco.

-Disponibilidad: full time.

-Residir en el partido de Tigre.

Chofer de Reparto (ref 2225)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto.

-Nivel educativo secundario completo.

-Principales tareas: reparto local de materiales. Carga y descarga de mercadería.

-Contar con registro de conducir profesional.

-Lugar de trabajo: Benavídez.

-Disponibilidad: full time.

-Residir en el partido de Tigre.

Mecánico Industrial (ref 3153)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto.

-Nivel educativo secundario técnico completo.

-Principales tareas: mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria industrial. Diagnosticar fallas mecánicas y realizar reparaciones. Asistir en el armado, desmontaje y puesta a punto de equipos. Asistir en las tareas de mantenimiento integral de la planta.

-Lugar de trabajo: Tigre Centro.

-Disponibilidad: full time.

-Residir en el partido de Tigre.

Si cumplís con los requisitos ingresa tus datos de Cv en Empleos.tigre.gob.ar. Por dudas o consultas escribir a [email protected].