Continúan las búsquedas laborales activas para vecinos y vecinas del Municipio de Tigre
A través del portal de Empleo, el Gobierno local lleva adelante la intermediación de búsquedas de comercios y empresas interesadas en la incorporación de personal. En esta ocasión, se busca: Dibujante Técnico; Maquinista Apilador; Chofer de Reparto y Mecánico Industrial. Si cumplís con los requisitos ingresa tus datos de Cv en Empleos.tigre.gob.ar
El Municipio lleva a cabo nuevas búsquedas laborales para la comunidad tigrense. En el proceso, se analiza el perfil laboral de los vecinos que se registran en el Portal de Empleo y se los entrevista para observar tanto su trayectoria laboral, como sus competencias.
Búsquedas activas:
Dibujante Técnico (reef 3004)
-Contar con 2 años experiencia comprobable en el puesto y en el sector metalúrgico.
-Nivel educativo secundario técnico completo.
-Principales tareas: organización y revisión de planos de carpetas técnicas de equipos de carga. Desarrollo de planos, diseño de carrocería, hidráulica, chasis.
-Experiencia en Autocad 2D y SolidWorks.
-Lugar de trabajo: Munro.
-Disponibilidad: full time.
-Residir en el partido de Tigre.
Maquinista Apilador (3156)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto.
-Nivel educativo secundario completo.
-Principales tareas: manejo de apiladores. Experiencia en lectora y trabajo en depósito con el programa WMS.
-Lugar de trabajo: General Pacheco.
-Disponibilidad: full time.
-Residir en el partido de Tigre.
Chofer de Reparto (ref 2225)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto.
-Nivel educativo secundario completo.
-Principales tareas: reparto local de materiales. Carga y descarga de mercadería.
-Contar con registro de conducir profesional.
-Lugar de trabajo: Benavídez.
-Disponibilidad: full time.
-Residir en el partido de Tigre.
Mecánico Industrial (ref 3153)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto.
-Nivel educativo secundario técnico completo.
-Principales tareas: mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria industrial. Diagnosticar fallas mecánicas y realizar reparaciones. Asistir en el armado, desmontaje y puesta a punto de equipos. Asistir en las tareas de mantenimiento integral de la planta.
-Lugar de trabajo: Tigre Centro.
-Disponibilidad: full time.
-Residir en el partido de Tigre.
Si cumplís con los requisitos ingresa tus datos de Cv en Empleos.tigre.gob.ar. Por dudas o consultas escribir a [email protected].