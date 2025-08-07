Trenes Argentinos comenzó los trabajos en las vías del Mitre, van a estar cerrados los pasos vehiculares a nivel de Alvear y Alem

El Municipio cuenta con otros pasos como alternativas para vehículos, mientras duren ambos cortes. Además, despliega agentes de tránsito y cartelería para reforzar la seguridad vial.

Trenes Argentinos informó que, debido a una Emergencia Ferroviaria, van a estar cerrados por obras los Pasos a Nivel Alvear (Martínez) y Alem (San Isidro), desde hoy jueves 7 de agosto y a lo largo del próximo mes. Desde la empresa del Estado Nacional que lleva adelante la obra, aclararon que es “una tarea urgente ya que los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad y están muy deteriorados”.

Además, estas afectaciones se darán entre el sábado 9 y lunes 17 de agosto. Durante esos nueve días se llevará adelante el corte total del servicio del ramal Tigre, mientras que se sumarán a esta medida las limitaciones en el recorrido en los ramales Bartolomé Mitre y José León Suárez hasta Belgrano R., sin salir ni llegar a Retiro. Luego de este periodo, desde la empresa indicaron que el servicio volverá a funcionar con normalidad el lunes 18 de agosto.

Desde el Municipio de San Isidro se recomiendan las siguientes alternativas: el Paso Bajo Nivel Pueyrredón en Acassuso, Paso Bajo Nivel Pueyrredón Roque Sáenz Peña, Almirante Brown (entre avenida Centenario y las vías del Ferrocarril Mitre) y Primera Junta (av. Centenario y Acassuso), en San Isidro.

Para ir hacia retiro desde las estaciones de Beccar, San Isidro y Acassuso están las posibilidades de las líneas de colectivo 60 203 365 y además desde la estación de Martínez el 314. Todos estos colectivos hasta Puente Saavedra y trasbordar con el tren Belgrano Norte en la estación Aristobulo del Valle.

En la zona del bajo se recomienda tomar el Tren de La Costa y luego en la estación Maipú trasbordar con otras líneas como 59, 60, 71 y 152.

Además otra línea de colectivo que pasa por el municipio desde el Bajo de San Isidro es la línea 168.

Por último, se sumarán agentes de Tránsito para acompañar los desvíos y ambas zonas contarán con cartelería informativa.

Según informó Trenes Argentinos las tareas se desarrollan de manera urgente, con tareas de alta complejidad; algunas se ejecutarán de manera nocturna.

Características de la obra:

* Renovación de 40 kms de vía.

* Renovación de 47 kms de tercer riel.

* Intervención en 24 pasos a nivel.

* Colocación de 4 nuevos paragolpes en estación ligre.

* Instalación de 23 cambios de vía.

* Mejoras en 65 puentes y alcantarillas.