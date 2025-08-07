Con más de 80 participantes, el Municipio de Tigre realizó el Torneo Abierto de Invierno de Ajedrez

En el CUT, el Gobierno local organizó la competencia a fin de que los jugadores y jugadoras que concurren a la Escuela Municipal de Ajedrez puedan adquirir experiencia en distintos certámenes para seguir potenciando su nivel.

El Municipio llevó adelante una nueva edición del Torneo Abierto de Invierno de Ajedrez en el Centro Universitario Tigre (CUT). Participaron más de 80 competidores de todas las edades durante la jornada, los cuales pudieron compartir una tarde a puro entretenimiento.

El formato de la competencia se desarrolló bajo el sistema suizo a 6 rondas. El ritmo de juego fue de 12 minutos, más 3 segundos de incremento por jugada.

Cabe remarcar que en el 2021 y por iniciativa del intendente Julio Zamora, se creó la Escuela Municipal de Ajedrez Tigre con el objetivo de promover la actividad en el distrito con talleres gratuitos y abiertos al público.

Actualmente, concurren más de 3.800 alumnos estables en instituciones como: polideportivos, merenderos, apoyos escolares, centros de integración social, bibliotecas, clubes y centros comunitarios.

La Escuela Municipal de Ajedrez ofrece torneos participativos y competitivos durante todo el año tanto para sus alumnos como para ajedrecistas de otros municipios, de todas las edades y niveles. Para más información, comunicarse por e-mail a [email protected].