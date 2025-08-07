El Municipio cedió un nuevo espacio para que la Cámara de Comercio de Boulogne siga creciendo

Lo anunció el intendente Ramón Lanús en un encuentro con comerciantes de esa ciudad que se realizó esta tarde. Son dos locales de casi 2000 m2 ubicados dentro de la galería frente a la Estación de tren.

El Municipio de San Isidro cedió un nuevo espacio a la Cámara de Industria, Comercio y Profesionales de la Ciudad de Boulogne. Se trata de dos locales ubicados en Av. Avelino Rolón 1969 y en Av. Avelino Rolón 1973. Cada uno de los espacios, que deben ser refaccionados, tiene una superficie de 1719 m2. El anuncio fue realizado esta tarde por el intendente Ramón Lanús, junto a Jorge “Panadero” Álvarez -asesor general de gobierno y primer candidato a concejal del frente LLA en San Isidro- en un encuentro con más de 30 comerciantes de Boulogne.

“Queremos que esta cesión simbolice el inicio de una nueva etapa. Esto forma parte del acompañamiento que venimos dando desde el Municipio a los comerciantes, con un propósito claro: simplificarles la vida; porque tenemos la convicción de que son un pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de San isidro”, expresó Ramón Lanús.

El intendente hizo un repaso de todos las medidas de mejora para este sector que se están llevando a cabo en esta gestión: la eliminación de 400 tasas, derechos y conceptos fiscales; la creación de un régimen simplificado para el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, aliviando la carga burocrática a 6.000 comercios; y se ordenó el cobro por uso del espacio público.

También un eje clave que es la digitalización de trámites. Las habilitaciones y permisos son ahora gratuitos y 100% online. En muchos casos, se aprueban en 48 horas. Así se logró agilizar los tiempos, mejorar la calidad de atención a los vecinos e implementar sistemas más transparentes.

Asimismo, se logró poner en marcha la ventanilla única digital; se relanzó la app San Isidro digital; se unificó la atención en el 147, que ahora funciona las 24 horas los 365 días al año; y se implementó un sistema 100% online para regularizar deudas con el municipio.

El intendente Lanús también comentó que próximamente se va a reforzar el cuerpo de inspectores con herramientas digitales para eliminar el papel y mejorar la trazabilidad; y que se va a abrir una oficina de Defensa del Consumidor en Boulogne.