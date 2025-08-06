Vicente López inauguró las nuevas instalaciones del polideportivo modelo del país para adultos mayores

El municipio finalizó las nuevas obras en el Centro Recreativo de Adultos Mayores (CRAMA), parte de la primer etapa de la renovación integral del polideportivo, ubicado en Juan Carlos Cruz 225, en la cercanía del Paseo de la Costa.

Este espacio es único en el país por su propuesta innovadora, su infraestructura moderna y accesible. Vicente López fue distinguido internacionalmente por su enfoque sobre envejecimiento activo y su trabajo en una ciudad para todas las edades.

Durante la jornada, la intendenta Soledad Martínez recorrió las nuevas instalaciones: aulas, vestuarios, biblioteca, buffet y áreas de servicio, además del Salón de Usos Múltiples (SUM), que fue totalmente renovado y equipado. “Estamos inaugurando una obra muy importante para las personas mayores de Vicente López. Para nuestros vecinos que tienen más de 60 años este es un centro recreativo que estamos dejando a nuevo en esta primera etapa de renovación. Son miles de vecinos mayores que todos los días hacen deporte, actividades culturales y recreativas en este lugar, y como venimos haciendo hace mucho tiempo, mejorando cada espacio público y poniéndolo a disposición de los vecinos”, dijo Soledad Martínez durante la recorrida.

Esta primera etapa es un paso clave en el compromiso del municipio por construir una ciudad cada vez más amigable con las personas mayores, fomentando una vida activa, saludable y comunitaria. En ese sentido, la intendenta destacó: “Qué mejor que, cuando uno paga los impuestos, pueda usar instalaciones de esta categoría, con baños como la gente, lugares limpios, modernos. Los muebles son todos nuevos. La biblioteca quedó divina. De lo que era antes a lo que es ahora, hay un cambio completamente diferente.”

El centro es un referente a nivel nacional por su infraestructura y por su propuesta integral, que combina actividad física, salud emocional, recreación y educación para las personas mayores. Este polideportivo municipal ofrece a los vecinos mayores de 60 años la posibilidad de disfrutar de más de 10 deportes diferentes, como newcom, tenis, gimnasia, golf y natación. Además se ofrecen talleres de todo tipo y clases de idiomas, entre otras actividades deportivas, recreativas y sociales.

Gracias a este enfoque, el municipio fue recientemente distinguido en la Cumbre Latinoamericana de Ciudades por el Deporte y el Desarrollo, celebrada en México, por su trabajo en el centro. “Estas no son obras aisladas. Cada vez que inauguramos una nueva obra en Vicente López la planificamos como un proyecto a futuro, pensando en una ciudad amigable con las personas mayores. En una Provincia de Buenos Aires donde a la gente grande se la descarta y no se la tiene en cuenta, nosotros pensamos en ellos y en obras en una ciudad que sea accesible”, concluyó Soledad Martínez.