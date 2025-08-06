Más de 1.700 niños y niñas disfrutaron de la propuesta municipal “Diversión en la Plazas”

Con shows en vivo, actividades lúdicas y recreativas, el Gobierno comunal llevó adelante otro exitoso ciclo del programa itinerante en distintos espacios públicos del distrito. Los eventos tuvieron lugar en Don Torcuato, Benavídez, El Talar, General Pacheco y Troncos del Talar.

En el marco de las vacaciones de invierno 2025, el Municipio de Tigre organizó otro exitoso ciclo del programa itinerante “Diversión en las Plazas” que se lleva adelante en diferentes espacios públicos del territorio y está destinado a niños y niñas.

“Desde la subsecretaría de Educación del Municipio estamos felices de poder llegar a todas las familias en estas vacaciones de invierno y acompañarlos con actividades divertidas y educativas. Apostamos a continuar fortaleciendo el trabajo en comunidad”, señaló la subsecretaria del área, Adriana Valdez.

Los encuentros -de los que disfrutaron más de 1.700 jóvenes- se realizaron en las plazas “Soldado de Malvinas”, en Las Tunas (General Pacheco); El Salvador Di Tomasso, en Benavídez; Mariano Moreno, La Paloma (El Talar); Sarmiento, Troncos del Talar y 20 de Junio (Don Torcuato).

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, destacó la realización del programa para el disfrute de niños y niñas durante el receso escolar y agregó: “Fueron días muy lindos para los vecinos que pudieron pasar momentos junto a sus familias en los espacios públicos renovados por el Municipio”.

Las jornadas contaron con stands del área de Reciclá; Escuela Municipal de Ajedrez; Salud, con actividades de capacitación en Educación Sexual Integral (ESI); Educación; Mujeres, Géneros e Infancias; Centro Universitario Tigre (CUT), con propuestas orientación vocacional; Centro de Operaciones Tigre (COT), entre otros. También, estuvieron presentes los artesanos de la feria local Origen Tigre.