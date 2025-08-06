jueves, agosto 7, 2025
Noticias San Fernando 

Eva Andreotti acompañó el inicio del ‘Mes de las Infancias’ en las plazas de San Fernando

Redacción Periódico Para Todos

La Secretaria municipal compartió la primera jornada de actividades, juegos y deportes infantiles que se repetirán cada sábado de agosto, de 14 a 17h, en distintas plazas y parques. La agenda completa se encuentra en la web: www.sanfernando.gob.ar/mesdelasinfancias2025

Los primeros espacios verdes de San Fernando donde este año se desarrolla el ‘Mes de las Infancias’ recibieron a miles de familias para disfrutar de deportes, juegos, inflables, estructuras para trepar, shows infantiles y sorpresas con entrada libre y gratuita. Es una propuesta del Municipio de San Fernando a favor de la diversión de los más chicos y el encuentro de la comunidad.

En las plazas Villa del Carmen, Belgrano e Infico se disfrutó el primer sábado de agosto y la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, acompañó el evento junto al Secretario de Deportes, Carlos Traverso.

Con mucha alegría, niños de todas las edades disfrutaron de inflables, maquillaje artístico, espectáculos en vivo y la presencia payasos, malabaristas y más personajes. Además, los profesores de los Polideportivos los invitaron a divertirse jugando deportes como básquet y fútbol.

Próximas fechas:

Sábado 9/8, de 14 a 17h

  • PARQUE DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA – Guido Spano y Los pinos.
  • PLAZA MALVINAS ARGENTINAS – Pasteur y Málaga.
  • PLAZA DORREGO DE VICTORIA – Constitución, Ingeniero White, Tres de febrero y Ambrosoni.

Sábado 16/8, de 14 a 17h

  • PARQUE NÁUTICO – Almirante Martin y el Río.

Sábado 23/8, de 14 a 17h

  • PLAZA DEL BICENTENARIO – Av. Hipólito Yrigoyen 2400.
  • PLAZA MITRE – Madero y Constitución.
  • PLAZA DE LOS INMIGRANTES ITALIANOS – Cordero, Paraná, F. Fader y Miguel Cané.

Todas las actividades tienen entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, los eventos pueden ser reprogramados.

Para consultar el cronograma completo y estar al tanto de cualquier modificación por cuestiones climáticas, los vecinos pueden ingresar al sitio oficial: www.sanfernando.gob.ar/mesdelasinfancias2025