Eva Andreotti acompañó el inicio del ‘Mes de las Infancias’ en las plazas de San Fernando

La Secretaria municipal compartió la primera jornada de actividades, juegos y deportes infantiles que se repetirán cada sábado de agosto, de 14 a 17h, en distintas plazas y parques. La agenda completa se encuentra en la web: www.sanfernando.gob.ar/mesdelasinfancias2025

Los primeros espacios verdes de San Fernando donde este año se desarrolla el ‘Mes de las Infancias’ recibieron a miles de familias para disfrutar de deportes, juegos, inflables, estructuras para trepar, shows infantiles y sorpresas con entrada libre y gratuita. Es una propuesta del Municipio de San Fernando a favor de la diversión de los más chicos y el encuentro de la comunidad.

En las plazas Villa del Carmen, Belgrano e Infico se disfrutó el primer sábado de agosto y la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, acompañó el evento junto al Secretario de Deportes, Carlos Traverso.

Con mucha alegría, niños de todas las edades disfrutaron de inflables, maquillaje artístico, espectáculos en vivo y la presencia payasos, malabaristas y más personajes. Además, los profesores de los Polideportivos los invitaron a divertirse jugando deportes como básquet y fútbol.

Próximas fechas:

Sábado 9/8, de 14 a 17h

PARQUE DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA – Guido Spano y Los pinos.

PLAZA MALVINAS ARGENTINAS – Pasteur y Málaga.

PLAZA DORREGO DE VICTORIA – Constitución, Ingeniero White, Tres de febrero y Ambrosoni.

Sábado 16/8, de 14 a 17h

PARQUE NÁUTICO – Almirante Martin y el Río.

Sábado 23/8, de 14 a 17h

PLAZA DEL BICENTENARIO – Av. Hipólito Yrigoyen 2400.

PLAZA MITRE – Madero y Constitución.

PLAZA DE LOS INMIGRANTES ITALIANOS – Cordero, Paraná, F. Fader y Miguel Cané.

Todas las actividades tienen entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, los eventos pueden ser reprogramados.

Para consultar el cronograma completo y estar al tanto de cualquier modificación por cuestiones climáticas, los vecinos pueden ingresar al sitio oficial: www.sanfernando.gob.ar/mesdelasinfancias2025