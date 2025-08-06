Eva Andreotti acompañó las primeras clases de Matronatación del Nuevo Polideportivo N°11 de San Fernando

La secretaria municipal participó de estas clases, que se realizan en pileta climatizada, los bebés se conectan con el agua desde el embarazo y en sus primeros meses de crecimiento. El agua es el medio terapéutico donde madres y padres acompañan a sus niños en actividades lúdicas con el objetivo de mejorar el desarrollo psicomotor y la autonomía.

En el flamante Polideportivo, N°11, sito en Pellegrini y Av. Avellaneda, el Municipio ofrece clases de Matronatación, en las que pueden participar los bebés junto a sus familias. El Polideportivo dispone de pileta climatizada e instalaciones cómodas con todos los elementos necesarios para la matronatación y natación para gestantes, bebés, niños, preescolares y aquagym. Los interesados pueden anotarse en www.sanfernando.gob.ar/deportes2025

Al respecto, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien acompañó la actividad, dijo: “La Matronatación busca fomentar el vínculo emocional entre papás y bebés, y con el agua para que tenga otro contacto, sirviendo muchísimo como estímulo para los más chiquitos. Estamos muy felices por que estas actividades se realicen junto a mamás, papás y abuelas que también traen a sus nietos a las clases. Esta nueva actividad que ofrecemos en este Poli no se realizaba en otros, así que ahora sumamos a los vecinos más chiquitos para que lo puedan disfrutar”.

En tanto, la profe Silvia explicó: “Esta nueva actividad se hace en una pileta realmente hermosa, con una temperatura acorde a la actividad. La clase trabaja los vinculos, con la idea que bebés y padres puedan tener un momento grato disfrutando de esta actividad que enriquece mucho el vínculo con las familias. Estoy muy contenta de formar parte de este equipo de trabajo para que el Poli 11 siga creciendo día a día, con una actividad super accesible”.

Y Luz, otra profe, agregó: “Trabajamos mucho el bienestar afectivo del bebé y el vínculo entre familias junto al equilibrio, fuerza, movimientos de piernas y brazos, enseñando al adulto guía de cada familia que participan de esta actividad que tiene una metodología respetuosa de la edad cronológica y del tiempo de aprendizaje de cada uno”.

Los interesados en participar de Matronatación y de las demás actividades que ofrece el Polideportivo N°11 a los vecinos, pueden obtener más información e inscribirse en www.sanfernando.gob.ar/deportes2025