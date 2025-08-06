En Don Torcuato, el Municipio de Tigre llevó adelante la segunda fecha del Hip Hop Tigre Tour 2025

El Gobierno local realizó un nuevo encuentro del festival de música con lo mejor del freestyle y rap, en la Plaza Aviadores de Malvinas. A su vez, durante el encuentro personal del sistema de salud ofrecieron a los presentes realizar testeos de VIH y mediciónes de la presión arterial.

El Municipio de Tigre llevó a cabo la segunda jornada del Hip Hop Tigre Tour 2025 en la Plaza Aviadores de Malvinas de la localidad de Don Torcuato. El objetivo es acercar lo mejor de la cultura urbana local a toda la comunidad.

El evento se realizó en horas de la tarde donde se realizaron competencias de freestyle y los presentes pudieron disfrutar de artistas invitados, beatbox y más. También, el área de Salud de la gestión local recorrió el evento ofreciendo controles de salud integral a vecinos y vecinas.

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.