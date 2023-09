Reconocimiento para trabajadores y para el deportista José Miguel Herceg

José Miguel “Polaco” Herceg fue un preparador de automóviles y vecino de General Pacheco, el reconocimiento es por su gran trayectoria y aporte a la identidad nacional.



En el Polideportivo Mariano Moreno N° 6, el Municipio de Tigre reconoció a más de 900 trabajadoras y trabajadores vecinales de las localidades de Benavídez, Tigre centro, General Pacheco, Troncos del Talar, Dique Luján, El Talar, Don Torcuato y Rincón de Milberg por su labor dedicada a la comunidad. El intendente Julio Zamora dialogó con los y las presentes sobre las necesidades y problemáticas de los barrios.

“Brindamos un reconocimiento a toda esta energía social que tenemos, que son las trabajadoras y trabajadores vecinales de Tigre porque hacen una labor silenciosa pero fecunda, detectando muchas veces situaciones de abuso, violencia de género, ayuda alimentaria, entre otros distintos problemas. Siempre hay una de ellas que nos puede dar aviso de los conflictos que se viven en el barrio”, expresó el jefe comunal.

Y agregó: “Todas las áreas del Municipio tienen un vínculo con las manzaneras, fundamentalmente desarrollo social, género, niñez y salud. Son lugares donde encuentran las respuestas por parte de las autoridades de la gestión local”.

Durante el encuentro, el personal del Servicio de Emergencia Social (SES) ofreció una capacitación sobre la asistencia que el Municipio brinda para solucionar situaciones con riesgo potencial de la vida, que demandan atención sanitaria de urgencia o emergencia. Las vecinas y vecinos presentes disfrutaron de una merienda y el intendente en su discurso destacó la participación activa de las trabajadoras y trabajadores vecinales dedicada a la comunidad. Para concluir el evento, el cantante local Leo Paz desplegó un espectáculo con todo su repertorio.

(*) El Municipio de Tigre distinguió a José Miguel “Polaco” Herceg como Personalidad Destacada del Deporte

El Municipio de Tigre distinguió como Personalidad Destacada del Deporte a José Miguel “Polaco” Herceg. En el teatro Pepe Soriano de Benavídez, el intendente Julio Zamora, le entregó el reconocimiento al preparador de automóviles y vecino de General Pacheco, por su gran trayectoria y aporte a la identidad nacional.

“Todo surgió por muchos amigos, gente que lo reconoce a él, que vinieron y nos plantearon el homenaje y la posibilidad que desde el Municipio lo declaremos personalidad destacada del deporte. Para nosotros es importante reconocer a nuestros vecinos que tienen una historia importante en el deporte argentino. Recién me contaba el ‘Polaco’ que arrancó sus competencias de ciclismo en Benavidez, que estudió en este lugar. Así que también tienen que ver con el origen de su historia, de sus vivencias. Me contó muchas cosas que son parte de su historia y creo que es un merecido reconocimiento por parte de la comunidad de Tigre y de toda la gente que lo quiere”, afirmó el jefe comunal.

Visiblemente emocionado por la distinción, Herceg expresó: “La verdad que estoy muy emocionado por esto. Agradezco mucho al señor Julio Zamora y a todo su equipo. Fue una sorpresa muy grande esto. He tenido muchas, pero esta, como estamos de local a uno lo emociona mucho más. A veces pasa eso que quieren que le regale aunque sea una tuerca, pero después una vez que le regaló a uno, le hacen desarmar todo el auto. Así que son alegrías que a uno le da, son satisfacciones”.

La emotiva jornada comenzó con la exposición de autos icónicos que pasaron por las manos del Herceg, como también motos con las cuales compitió. Luego, dentro del teatro, Zamora brindó unas palabras y le hizo entrega de una bandeja a modo de reconocimiento. “Para nosotros, declarar Personalidad Destacada del Deporte al ‘Polaco’ es un honor, y poder compartirlo con los vecinos, con la gente que lo quiere, con la gente que tiene un vínculo en materia deportiva y comercial con él”, sostuvo el jefe comunal. Posteriormente, Herceg expresó su emoción y agradecimiento a los presentes.

Algunas de las personalidades y figuras del automovilístico que acompañaron el encuentro fueron: Juan María “Flaco” Traverso; el ex piloto de Fórmula 1, Miguel Ángel Guerra; el campeón de TC2000 de 1985, Mario Gayraud; piloto uruguayo, Pedro Passadore; el reconocido constructor de cajas de velocidad, Eduardo “Pucho” José Sáenz, entre otros.

La pasión del “Polaco” Herceg nació en su infancia cuando comenzó a preparar su propia moto, lo que lo condujo a lograr una serie de victorias y el campeonato en 1954. Posteriormente, incursionó en el karting con resultados igualmente exitosos antes de dar el salto al automovilismo. Inicialmente compitió con la marca Chevrolet y más tarde se unió a Ford, donde cosechó múltiples campeonatos en colaboración con destacados pilotos, como Héctor “Pirin” Gradassi y Juan María Traverso, quien fue su preparador durante toda la década de 1970. Paralelamente, su pasión por la preparación de motores lo llevó al ámbito de la Náutica, donde batió récords de velocidad con lanchas propulsadas por motores Ford a turbina.

A sus 87 años sigue trabajando en el mismo barrio donde nació, contribuyendo al desarrollo de piezas de competición para diversas categorías. Este asombroso preparador, junto con otros vecinos de Tigre como Bamse y Gava, situó a Tigre en el mapa del deporte automotor durante décadas. Numerosos pilotos nacionales e internacionales de renombre iniciaron sus carreras deportivas a su lado, al igual que alumnos que siguieron sus pasos, llegando a competir en equipos como Williams y Ferrari.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich