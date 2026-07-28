De la mano de Nardini, 41 nuevas familias malvinenses firmaron su escritura

En el Auditorio del Palacio Municipal, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó el acto de entrega de escrituras en el marco de la Ley Nacional N° 24.374, que garantiza el derecho a la vivienda digna y la seguridad jurídica sobre el hogar.

El evento contó con la presencia del escribano Canicoba Tabare representando al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, y correspondió a la firma de 23 actas de regularización y 18 actas de consolidación, alcanzando a un total de 41 beneficiarios.

La llamada Ley Pierri, establece un régimen de regularización dominial que permite a las familias obtener la escritura de su vivienda única y permanente. Está destinada a quienes acrediten la posesión pública, pacífica y continua del inmueble con anterioridad al 1° de enero de 2009, garantizándoles seguridad jurídica sobre su hogar mediante un trámite gratuito o de bajo costo que es gestionado junto al municipio y el Colegio de Escribanos.

Durante la ceremonia, Nardini destacó la importancia de este paso para las familias: “Seguimos en un camino que arrancamos hace mucho tiempo. Gracias a ustedes también por no haber abandonado. Hoy están materializando algo que le están dejando a su familia con la seguridad de que perdurará para siempre”.

Además, el jefe comunal subrayó además el valor de la escritura como herramienta de previsibilidad: “Nuestro compromiso es acercarles la posibilidad de proyectar su futuro y el de su familia, teniendo la seguridad jurídica de contar con el documento que certifica la posesión de sus hogares. Después de tantos años de esfuerzo en construir sus casas, es muy importante que puedan disfrutarla con tranquilidad”.

En el cierre, Nardini hizo un llamado a los vecinos para que convoquen a quienes aún no cuentan con su escritura a iniciar el trámite, recordando que hay un municipio que acompaña y trabaja para que todas las familias tengan el documento que garantiza la seguridad jurídica sobre sus hogares.