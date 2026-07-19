Más adultos mayores de Tigre se capacitaron en RCP y uso de DEA gracias a una iniciativa municipal

El Gobierno local llevó adelante nuevas capacitaciones gratuitas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) destinados a vecinos y vecinas, con el objetivo de brindar herramientas que permitan actuar de manera rápida y eficaz ante una emergencia.

El Municipio de Tigre continúa promoviendo el espacio de aprendizaje y cuidado para adultos mayores del distrito. En esta oportunidad, se realizaron cursos de capacitación en RCP y uso de DEA en el Centro de Jubilados, Pensionados y La Tercera Edad 2 de Abril – de Tigre centro – y en el Centro de Jubilados y Pensionados San José – de Don Torcuato -.

Durante los encuentros, profesionales municipales brindaron contenidos teóricos y prácticos sobre las maniobras básicas de RCP, el reconocimiento de una situación de emergencia y la correcta utilización del DEA, un dispositivo clave para aumentar las posibilidades de supervivencia frente a un paro cardiorrespiratorio.

La iniciativa forma parte de las políticas que impulsa el Gobierno local para fortalecer la prevención, el cuidado de la salud y la formación de vecinos y vecinas en primeros auxilios, promoviendo que cada vez más integrantes de la comunidad cuenten con conocimientos que pueden resultar determinantes para salvar una vida.

Quienes deseen participar de las próximas capacitaciones pueden consultar el cronograma de actividades comunicándose con el área de Adultos Mayores Tigre al 11-6815-2717.