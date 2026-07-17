Nardini se reunió con el embajador de Argelia

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, mantuvo un encuentro con el embajador de Argelia en la Argentina, S.E. Sr. Lotfi Sebouai, en la sede diplomática ubicada en la calle Montevideo de la Ciudad de Buenos Aires.

La reunión tuvo como objetivo fortalecer los lazos comerciales y de cooperación entre Argelia, la provincia de Buenos Aires y el municipio de Malvinas Argentinas, perfilando un futuro de trabajo en conjunto. En este marco, se acordó la próxima visita del embajador al distrito.

Argelia es el país africano al que actualmente la Argentina destina la mayor cantidad de exportaciones, con un superávit histórico de 1.051 millones de dólares en 2025. Su rol es vital como proveedor de urea, insumo estratégico para la producción de fertilizantes nitrogenados que resultan esenciales en la siembra de maíz y trigo de la provincia.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la agenda Provincia de Buenos Aires – Argelia, destacando la necesidad de avanzar en iniciativas que incentiven vínculos comerciales y condiciones de cooperación de beneficio mutuo. La provincia, motor productivo de la Nación, concentra el 35% de la producción alimentaria y proteica del país, posicionándose como escenario ideal para una agenda propia. La seguridad alimentaria es una política clave para Argelia, cuyo territorio es mayormente desértico, mientras que para Buenos Aires la producción argelina de nutrientes químicos es fundamental en las industrias del agro. A ello se suma una dimensión de cooperación científico-tecnológica de alto valor agregado.

En el plano político, Nardini agradeció el respaldo histórico e inquebrantable de Argelia a la posición argentina en la Cuestión Malvinas, destacando la coincidencia de ambos países en su compromiso con la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Los funcionarios compartieron un momento de reflexión sobre la causa que orgullosamente da nombre al distrito, en días en los que la memoria y la profunda carga patriótica reavivaron en el sentimiento de todos los argentinos.