Una muestra para leer, imaginar, sentir… y dibujar

El Concejo Deliberante de San Isidro inaugurará el próximo viernes 17 de julio, a las 17:30, la muestra “Leerimaginarsentirdibujar”, de la ilustradora Florencia Rivas Molina, una propuesta que invita a recorrer el vínculo entre la literatura, la ilustración y la imaginación.

La exposición reúne obras inspiradas en el universo de los libros y los cuentos, y propone un viaje por el proceso creativo de la artista, quien encuentra en las palabras y las imágenes una forma de narrar, emocionar y construir nuevos mundos.

“Leerimaginarsentirdibujar” nace de una experiencia personal vinculada a la infancia y al descubrimiento de la lectura. A partir de ese recuerdo, Florencia Rivas Molina desarrolla una obra en la que la ilustración se convierte en un puente entre los relatos escritos y la imaginación de quienes los recorren.

La muestra invita a reflexionar sobre el poder de las imágenes para acompañar las historias, despertar la creatividad y mantener vivo el vínculo con los libros, ofreciendo una experiencia que combina sensibilidad, arte y literatura.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, hasta el miércoles 29 de julio inclusive.

Se recuerda que todas las actividades culturales organizadas por el Concejo Deliberante de San Isidro son gratuitas y no se necesita retiro de entradas o reservas previas.

Para más información los interesados pueden comunicarse al 4512-3336.