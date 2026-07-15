Malvinas Argentinas invita a disfrutar de unas vacaciones de invierno con actividades gratuitas para toda la familia

El Municipio de Malvinas Argentinas presenta una nueva edición de “Vacaciones de Invierno en Malvinas”, una propuesta gratuita pensada para que chicos y grandes disfruten del receso escolar con actividades recreativas, culturales y tecnológicas. Del 22 al 29 de julio, los polideportivos y distintos espacios municipales abrirán sus puertas todas las tardes con opciones para todas las edades.

Entre las propuestas habrá Parque Mágico, en el Polideportivo Villa de Mayo, de 14 a 18 horas, con juegos para niños de 2 a 6 años y actividades de altura Euca para chicos de hasta 12 años. En el Polideportivo Tierras Altas-Tortuguitas funcionará el sector de Inflables, también de 14 a 18 horas, destinado a mayores de 4 años. Además, en el Polideportivo Diego Armando Maradona de Ing. Pablo Nogués estará la Pista de Autos, de 14 a 18 horas, para chicos a partir de los 8 años, con ingreso por orden de llegada.

La programación también incluirá propuestas culturales y educativas. En el Polideportivo Adolfo Sourdeaux se podrá recorrer la muestra “Dinosaurios y el origen del universo”, mientras que el Polideportivo Braian Toledo ofrecerá un show inmersivo con acrobacias, con funciones a las 14:00, 15:30 y 17:00 horas. Por su parte, el Auditorio Municipal presentará la obra “Vacaciones con León y sus amigos”, con funciones desde las 16:00 horas. Tanto el espectáculo de acrobacias como la obra teatral tendrán cupos limitados y el ingreso será por orden de llegada. Además, el Polideportivo CRIM de Grand Bourg será sede de Tecno Malvinas, un espacio dedicado a los videojuegos y la tecnología, abierto de 14 a 18 horas.

Con esta propuesta, el municipio acerca actividades gratuitas a distintos puntos del distrito para que las familias puedan compartir unas vacaciones de invierno llenas de diversión, cerca de casa. Para más información ingresar en www.malvinasargentinas.gob.ar