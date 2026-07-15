Una estudiante de la UNLP representará a la Argentina en el congreso aeroespacial más importante del mundo en Turquía y busca apoyo para concretar el viaje

Renata Berho, estudiante de Ingeniería Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue seleccionada para representar a la casa de estudios y al país en el prestigioso Space Generation Congress (SGC) 2026.

El evento, considerado la cumbre global más relevante para estudiantes y jóvenes profesionales del sector, se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre en Antalya, Turquía, bajo el lema «Bajo una misma luna, entre todas las naciones». Con el objetivo de cubrir los costos de traslado y estadía para asistir a este encuentro de escala internacional, la joven se encuentra en la búsqueda de empresas, instituciones y sponsors que deseen apoyar el talento científico argentino en el exterior.

El SGC es la reunión anual del Space Generation Advisory Council (SGAC), una organización con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asuntos del espacio ultraterrestre. Cada año, este congreso reúne exclusivamente a 150 jóvenes destacados de entre 18 y 35 años de todo el mundo, seleccionados mediante un riguroso proceso competitivo que evalúa perfiles académicos, trayectoria y potencial de impacto a través de múltiples revisiones.

“Mi selección refleja una trayectoria construida a partir de la formación técnica, la participación en programas científicos internacionales, el liderazgo de iniciativas tecnológicas y el compromiso con el desarrollo del sector espacial”, afirmó la joven.

Este congreso se celebra de forma inmediata y en la misma sede que el International Space Congress, el evento cumbre de la industria mundial donde convergen las agencias y firmas líderes del sector como la NASA y SpaceX.

Las propuestas e ideas multidisciplinarias que Renata y el resto de los participantes elaboren en torno a los desafíos actuales y futuros de la exploración espacial serán transmitidas y presentadas ante el congreso mayor. “El SGC es un espacio de trabajo y debate interdisciplinario de alto nivel. Vamos a interactuar cara a cara con empresas, universidades referentes y profesionales que lideran la agenda global para delinear el futuro del desarrollo espacial”, destacó la estudiante.

“Estoy profundamente agradecida con la Facultad de Ingeniería de la UNLP y con el decano, Dr. Ing. Marcos Actis, por el acompañamiento y la confianza que depositaron en mí. Su apoyo es fundamental para transformar esta oportunidad en un proyecto institucional que hoy me permite representar a la Facultad y al país en un ámbito internacional de primer nivel. Al mismo tiempo, este logro también refleja la formación de excelencia que recibimos en la Facultad, que nos brinda las herramientas para aportar, colaborar y desenvolvernos en escenarios internacionales de alta exigencia”, declaró la estudiante.

Acompañar a Renata en esta iniciativa representa una oportunidad para impulsar el desarrollo del talento argentino en uno de los escenarios más relevantes del sector aeroespacial mundial. Las empresas, instituciones o particulares interesados en sumarse como patrocinadores para financiar sus pasajes y viáticos pueden ponerse en contacto a través de su correo electrónico [email protected] . Sus redes sociales son LinkedIn: Renata Berho e Instagram: @rena.berho.