Efemérides de la Ciudad del Aprendizaje

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Un 15 de julio pero del año 2000, en la ciudad de Oñati, provincia de Guipúzcoa, País Vasco, el alcalde de dicha ciudad, Ángel María Iturbe y el intendente de José C. Paz, Mario A. Ishii, firmaron el Acta del Hermanamiento entre ambos municipios, pueblos hermanados en la figura de José Vicente Altube.

El pueblo donde nació y el pueblo que él fundó.

José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje, se ha hermanado además con las siguientes ciudades en CHINA:

An San, provincia de Liaoning 1996

Xiangyang, provincia de Hubei 2017

Shangrao, provincia de Jianxi 2019

y el 28 de marzo 2024 con Ciudad del Este, provincia de Alto Paraná, PARAGUAY.

(*) 15 DE JULIO: DIA MUNDIAL DE LAS TECNOLOGÍAS APROPIADAS

Desde el Municipio paceño y la Ciudad del Aprendizaje, en el marco del Polo Educativo Internacional celebramos el Día Mundial de las Tecnologías Apropiadas convocamos a innovar con conocimiento, energía limpia y compromiso para construir comunidades más justas y sostenibles.

El Polo Educativo Internacional del Municipio abre camino a una educación que conecta saberes y territorio invitando a liderar el cambio con soluciones tecnológicas apropiadas, sustentables y con impacto social.